Стоит ли полагаться на солидарную пенсионную систему?

Украинские пенсии очень низкие, но даже на них в Пенсионном фонде не хватает средств. Дефицит Пенсионного фонда в 2016 году достиг угрожающих 142 млрд гривен. Это больше, чем годовые затраты страны на медицину и оборону. Жесткие требования МВФ вынудили Украину приступить к пенсионной реформе. Власти обещают построить новую систему – социально справедливую, которая даст возможность поднять пенсии и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Однако эта задача невыполнима, если реформа ограничится лишь изменениями в солидарной пенсионной системе.

Украинская пенсионная система до сих пор рассчитана на условия прошлого века, когда доходы пенсионеров формировались за счет взносов работающих. Она работала благодаря высокой рождаемости и притоку трудоспособного населения. К концу ХХ века картина изменилась: упала рождаемость, началось старение населения. В ответ на демографические изменения Мировой Банк и МВФ разработали рекомендации по внедрению трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Она предусматривает, что доходы пенсионеров формируются из трех источников. Первый – это минимальные выплаты от государства после достижения пенсионного возраста. Они финансируются за счет взносов работающих граждан (по солидарному принципу). Предназначение этих выплат – обеспечить минимальную защиту от бедности, а не быть основным источником доходов пенсионера (как это происходит сейчас в Украине). Второй источник пенсионного дохода – накопительный, его формируют обязательные взносы работников и их работодателей. Эти суммы накапливаются на индивидуальных пенсионных счетах. Если человек хочет накопить больше, он может инвестировать эти средства в финансовые инструменты. Третий источник дохода формируют добровольные взносы граждан в негосударственные пенсионные фонды или страховые программы.

Правительства европейских стран, в том числе и бывшего "соцлагеря", столкнулись с теми же проблемами, что и Украина: старение населения, дефицит пенсионного фонда. В итоге они "добровольно-принудительно" внедряли у себя трехуровневую пенсионную систему. Болгария с 2002 года обязала платить взносы в универсальные пенсионные фонды всех граждан с 1960 года рождения. В Чехии внедрили накопительные пенсионные счета, когда дефицит пенсионного фонда к 2012 году достиг 1,7 млрд евро. Каждый гражданин Чехии после 35 лет обязан стать участником накопительной пенсионной программы. В Эстонии обязанности накапливать пенсионные взносы автоматически наступают у всех граждан после 18 лет. В 2004 году Эстония присоединила к обязательной программе накопительных пенсий всех граждан страны, рожденных после 1983 года. Тем, кто родился в 1942-1982 годах, дали время до ноября 2010 года на добровольное присоединение.

В Украине еще с 2003 года сформирована законодательная основа трехуровневой пенсионной системы, с запуском системы негосударственного пенсионного обеспечения. Но страна по-прежнему полагается на устаревшую солидарную пенсионную систему. Людям внушают надежду, что старый механизм перекроят на новый лад и солидарная система сможет удовлетворить интересы и нынешних и будущих пенсионеров. Можно ли в рамках этой системы увеличить пенсии, сократить дефицит Пенсионного фонда, и при этом не поднимать ставку единого социального взноса (ЕСВ), которая составляет в Украине 22% от размера выплачиваемой зарплаты?

На 1 января 2017 года в Украине насчитывалось 11,9 млн пенсионеров и 12,8 млн официально работающих граждан-плательщиков ЕСВ. Соотношение пенсионеров и работающих почти 1:1, то есть каждый работающий содержит одного пенсионера. При среднем уровне зарплаты (6008 гривен на 01.01.2017 г) и ставке ЕСВ 22%, получается 1 166 гривен выплат на одного пенсионера. Это меньше, чем минимальная пенсия в 1247 гривен. Разницу между доходами и затратами Пенсионного фонда перекрывают за счет других источников бюджета, и эта сумма достигла 141,3 млрд гривен – больше, чем годовые расходы на медицину и оборону Украины вместе взятые. Парадокс, что при огромных затратах Пенсионного фонда, пенсии большинства граждан очень низкие.

Пенсионеру нет разницы, из каких источников государство берет средства на выплату пенсий. Он свои "обязательства по договору" с государством выполнил - отработал минимальный стаж, выплатил социальные взносы. А для государства разница есть. Если средства бюджета идут на перекрытие дефицита Пенсионного фонда, это означает, что они не идут на медицину, образование и другие сферы. Сократить дефицит, сбалансировать доходы и расходы Пенсионного фонда – первоочередная задача на ближайшие годы. Таковы требования международных финансовых организаций. Украинцы считают их чрезмерно жесткими, они идут вразрез ожиданиям общества, которое долгие годы верило в возможность совместить низкие налоги и высокие социальные стандарты. Был стереотип, что в Украине неоправданно высокие налоги, и якобы снижение налогов заставит бизнес выйти из тени. Эксперты USAID акцентировали, что в мире нет примеров подобного опыта, но к ним не прислушались. Снижение ЕСВ с 35% до 22% в 2016 году не вывело зарплаты из тени, а негативно повлияло на доходы Пенсионного фонда.

Сейчас важно, чтобы обсуждение будущей пенсионной реформы не свелось к популизму и дискуссиям о пенсионном возрасте и повышению минимального уровня пенсий. Нужно объяснить гражданам реальное положение дел и показать разницу между солидарной и накопительной пенсионной системами. Государственная "пенсия по старости" (как это называется в странах Европы) не может быть высокой, если количество работающих сравнялось с количеством пенсионеров. Понимание того что обеспеченная старость и размер будущей пенсии зависят не от государства, а от персональных действий, заставит людей меняться – откладывать на пенсию заранее, ответственно относиться к своим сбережениям, официально трудоустраиваться, получать "белую" зарплату. Внедрение накопительной программы пенсионного обеспечения (когда сумма накопительной пенсии зависит от размера взносов сотрудника и его работодателя) создаст мотивацию у работника требовать "белую" зарплату, а у работодателя – ее платить.

По прогнозам Института демографии и социальных исследований, соотношение работающих и пенсионеров в Украине к 2060 году может достичь 10 к 14. Украине необходимо немедленно внедрять накопительную систему второго уровня, а не ожидать чуда от солидарной пенсионной системы, рассчитанной на реалии прошлого века.