Гройсмана отправят в отставку тогда, когда подберут еще худшего премьера

Пошел второй год премьерства Владимира Гройсмана, и у правительства закончился иммунитет от отставки. Вторую неделю десятки экспертов дают различные оценки деятельности Кабмина. Поэтому я утомлять подобным не стану. Замечу только, что народ оценивает работу власти, исходя из содержимого своего кошелька. И сейчас это плохая оценка.

А народные депутаты взяли небывалый, четырехнедельный перерыв якобы для работы в округах и комитетах. Но мы-то понимаем, что на самом деле, кроме отдыха, какое-то их время будет потрачено и на переговоры о том, на каких условиях Кабмин продолжит работу дальше. Или, попросту говоря, каких министров могут поменять. Или не поменять. Кадровые перестановки могут быть разве что точечными.

Нельзя не согласиться с тем, что Владимир Гройсман начал некоторые реформы. Они или непопулярны, как предупреждал еще его предшественник, несостоявшийся реформатор Арсений Яценюк, или пока незаметны. Мы их не видим, но они есть.

Характерно, в частности, то, что Гройсман во время презентации отчета о годе работы Кабинета министров под его руководством ни слова не сказал о своей программе и планах.

Он попросту перечислил пять приоритетов правительства (проведение реформ: пенсионной, земельной, системы образования и системы здравоохранения, а также приватизация государственных предприятий) и подзадорил парламент: "В ближайшие годы мы должны сделать шаги, которые позволят Украине стать экономически развитым и сильным обороноспособным государством. Это наше с вами задание, которые мы должны выполнить".

Заметьте, целый год премьер-министр пиарился на сплошь оптимистических прогнозах, упоминал о каких-то начатых реформах, а нам оставалось верить ему на слово. Он говорил, что реформы идут по плану, а никаких конкретных планов никто так и не видел.

Это напомнило мне японскую притчу. Лучший в Японии стрелок из лука, проходя через одну деревню, обнаружил, что кто-то стреляет лучше, чем он. Рассматривая результаты стрельбы неизвестного стрелка, мастер увидел, что все стрелы попадали точно в цель. А значит, на самом деле лучший стрелок – этот неизвестный. Расстроенный мастер решил покончить с собой и уже достал меч для харакири, но местные жители успели сказать, что все это проделки местного дурачка. Тот сначала стреляет, а потом вокруг стрелы рисует цель.

Когда я у себя в фейсбуке запостил эту притчу и провел аналогии, много десятков людей перепостили это, комментируя, что "очень точно о работе власти в Украине", "что-то многовато "местных дурачков" в нашей власти" и – мне особенно понравилось – "у нас даже цель не рисуют". И только народный депутат нескольких, еще домайданных, созывов кратко заметил в своем комментарии: "Это надо еще разобраться, кто дурачок".

За дурачка хотят держать народ. Депутаты ругают правительство. Мол, инициирует неправильные реформы. Правительство – депутатов. Мол, препятствуют реформам – вот и сейчас ушли на месяц на каникулы, когда накопилась масса срочных законопроектов. Виноватых надо еще поискать. Такая ситуация выгодна всем во власти – и исполнительной, и законодательной.

Неспособность победителей парламентских выборов трансформировать свои амбиции хоть в какое-то подобие дееспособной власти давно стала хронической и избавила общество от некоторых иллюзий.

Во-первых, наглядно продемонстрировала, что к расширению своих полномочий в системе власти украинский парламент был не готов, и именно такая "никакая" Верховная Рада устраивает и президента, и подконтрольного ему, лишенного политических перспектив главу Кабмина.

Во-вторых, показала неготовность политической элиты работать по другим правилам, кроме как "между выборами": депутаты сражаются не столько за портфели и полномочия, сколько за трибуну для очередных выборов.

Две фракции, образующие коалицию, прекрасно научились находить поддержку у других партий, фракций, групп и голосовать без своих бывших партнеров по большинству, ушедших зарабатывать политические дивиденды на критике правительства.

Со спокойной душой Владимир Гройсман в последнее время все чаще упоминает о стабилизации. ("Мы выстояли. И не просто выстояли, а смогли обеспечить стабилизацию ситуации").

Инициировать отставку может только большинство, а не оппозиция, голосов которой недостаточно. А "скамейка запасных" у власти короткая.

И вообще, много лет наблюдая за назначениями во власти, я невольно пришел к выводу: премьеров и министров в Украине обычно меняют только тогда, когда находят еще худших.