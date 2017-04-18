Новая жизнь Луганска: Пасха, политика, СССР и пьянство в одном городе

Подготовка к Пасхе была похожа на снежный ком, который по мере приближения становится все больше. В эти дни преддверия праздника лучше никуда не ходить. Потому что под этот каток всеобщего транжирства можно попасть просто на раз-два-три. Рыночный грузчик несет в руках полкило докторской колбасы в прозрачном пакете, и его пакет на фоне всеобщего ажиотажа смотрится бедно и жалко одновременно. Женщины скупают всё, невидимыми галочками отмечая в невидимом списке выполнение поставленных задач и переходя к следующим пунктам в этом мысленном органайзере. Фрукты, творог, яйца, колбаса, сметана, огурцы (190 рублей за кило!), грибы, мясо, конфеты, печенье… Еще и еще, много, всего и всего-то на три выходных дня… Как будто это три последних выходных дня, после которых наступит полный коллапс и неотвратимый конец света. Бюджетникам так и не дали аванса. Но и этого не останавливает никого, только ограничивает в размерах покупок. Продавцы невозмутимы – отвешивают на сто рублей и сто грамм, поштучно, порционно, не удивляясь. Все равно люди берут и торговля идет. И сами покупатели уже не смущаются размеру покупок и просьбам взвесить ну ровно на ту сумму, за пределы которой выходить никак нельзя.

И рынок бурлит, кипит, дышит… В едином порыве все купить и все продать. Куличи берут ящиками и коробками, чтобы угощать и угощаться. Коробки несут в руках и пакетах. Неужели все это реально съесть? Неужели всё это пригодится? Почти на бегу покупаются букетики искусственных цветов, которыми торгуют на вынос возле супермаркетов, давая этим однотипным букетикам помпезные названия по очень отдаленной схожести с живыми цветами. И люди берут и цветы, и куличи, и рыбу, и колбасу… Не от того, что богаты, а от того, что хочется праздника, единства, семьи, традиций. На эти три выходных многие приехали в Луганск к своим домам, родителям, могилам…

В этот праздничный день уместилось все сразу – и слезы, и радость долгожданной встречи, и истории тех, кто здесь о том, как здесь, и рассказы тех, кто вдали… Праздник стал еще теплее и ближе. И еще тоскливее, от того, что жизнь стала от встречи к встрече, от разлуки к ожиданию новых встреч. И те, кто уехал, тоскуют по своему дому и тому, довоенному Луганску, а те, кто остался, ждут выехавших, надеясь, что всё-таки не за горами не редкие встречи, а жизнь как прежде – одной семьей. А у тех, кто любит выпить, и без того поводов миллион – оплакивание усопших и своей безрадостной и безденежной жизни. И при этом это всё равно не грустный праздник, ведь он несет встречи, праздник, застолье, разговоры, душевность и выходной.

А мне в субботу вечером попался на глаза "свежий" биг-борд на Ациацентре из разряда социальной или политической рекламы. Поднятые кверху руки, разорвавшие сковывавшие их путы из желто-голубых веревок: "ЛНР. Мы сможем разорвать будущее". Кажется, стилистически не очень правильно написано. Жаль, не успела сфотографировать. Новая история нового времени, в которой Пасха, политика, равнение на СССР, пьянство, идеология и патриотизм универсально сочетаются в одном месте – Луганске. Как за большим столом большой семьи, за которым места хватит для всех.