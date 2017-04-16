Жизнь в Луганске: Бег на выживание

"Я в Станице. Тебе нужны какие-то лекарства?", – такие месседжи по-прежнему трогают до слез. Понятно, что я отдам деньги. Но я же понимаю, каково это добавлять в свою сумку ещё и свёрток для кого-то, когда на том мосту каждый грамм превращается в неподъемные килограммы. Это какая-то проверка на дружбу, взаимопомощь, взаимовыручку. Да мало ли на что еще.

С походами на Станицу полный коллапс. Все получили рассылку Ощада о том, что нужно пройти идентификацию и ринулись ее проходить. В прямом смысле, самом что ни на есть прямом. Брать штурмом Станицу. Возможностей добраться туда как ни странно несколько. Можно взять такси прямо от дома в три часа ночи и мягко вписаться в очередь таксистов под памятником Князю Игорю. Можно покемарить в машине – за ваши 500 рублей, как в бизнес-классе, почти все включено. Потом пускают первую сотню машин и таксист, стремглав, как Молния Маккуин из "Тачек" мчит вперед. Дальше бег, кто во что горазд и уже она, заветная, очередь. Мамаши с детьми идут отдельным списком, без очереди. После десятка таких льготников на них начинают смотреть с откровенной ненавистью. К мамашам с детьми добавляются инвалиды. Они формируют уже отдельную очередь, которая как песок в песочных часах плавно перетекает с этой стороны на ту. Если успеть вот так, стремительно, ловко, почти акробатически, ждать на этой стороне всего-то пару-тройку часов. Это считается не долго. Почему ждать? Потому что наряду с таксистами пускают автобусы. И еще бежать от стоянки машин к хвосту очереди, а в этом марафоне, как и в спорте, есть не самые сильные, для кого бег на короткие дистанции не их сильная сторона.

Второй вариант ехать маршрутным автобусом за 10 рублей от остановки 50 лет Октября до моста. Против 500 рублей экономия существенная, но против часов на улице перед остановкой автобусов эти 500 рублей почти фить, пустячок. То есть очередей всего три: на остановке маршруток (пара часов), на стороне т.н. "ЛНР" (еще часа четыре) и перед украинским блокпостом еще столько же. Если повезет, попасть в Станицу можно к вечеру. Найти ночлег и уже с утра пускаться во все тяжкие своих мероприятий. Если замешкаться или если не повезёт, не сложатся звёзды, штурмовать тот мост можно несколько дней. В смысле стоять можно и пару дней. Если у вас всё в порядке с воображением, вы сможете представить себе очередь, которая проводит на ногах до шести часов, медленно продвигаясь вперед, потом мчась аки ветер вперёд и снова двигаясь черепашьими шажками. Это как экстрим-тренинг, тур на выносливость и жизнеспособность, испытание достоинства и сил, пробежка впереди своего возраста. Все сразу. Бег на выживание. Бег на пределе человеческих сил и выносливости. Ожидание не на жизнь. Всегда можно сделать выбор – мне это не нужно, не хочу, не участвую, сдаюсь. Просто не выдержу этого. Поэтому эти звонки-смски от друзей "Я в Станице. Тебе нужны какие-то лекарства?" на вес золота. И я почти всегда плачу, когда читаю их. Проклятый кризис среднего возраста, должно быть.