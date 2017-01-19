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Перспективы нового политического года: коалиция не распадется, но… http://www.segodnya.ua/img/article/7897/46_main.1484821711.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/46_tn.1484821711.jpg Юрий Якименко Коалиция расширяться не будет, так как вирус выборов витает в воздухе

Юрий Якименко

замгендиректора по аналитической работе — директор политико-правовых программ «Центра Разумкова»

Перспективы нового политического года: коалиция не распадется, но…

Сегодня, 12:27

Коалиция расширяться не будет, так как вирус выборов витает в воздухе

Если говорить о 2017 году, то с большой вероятностью, досрочных парламентских выборов удастся избежать. Они могут произойти только в случае экстраординарного развития событий, которые привели бы к политическому кризису, создали правовые условия для прекращения полномочий Верховной Рады и привели Президента к решению о необходимости роспуска парламента. Но это должны быть исключительные обстоятельства, потому что этот процесс потребует согласия всех участвующих в нем сторон: большинства депутатов ВР и Президента. То есть, при нынешней конфигурации власти, и при условии, что политические и социально-экономические процессы в стране будут развиваться более-менее спокойно и не будет резкого обострения конфликта на Донбассе, выборов в этом году не будет.

Но в конструкции власти есть моменты, которые могут повышать градус политической напряженности. К примеру, начиная с прошлого года было несколько событий, на основании которых ставился вопрос о замене Министра внутренних дел. Идет дискуссия в отношении Министра здравоохранения, последний прецедент – резонансное распоряжение Кабмина о реинтеграции оккупированных территорий. Такие поводы будут появляться и в будущем, при наличии или с отсутствием реальных оснований.

В то же время, нужно понимать, что и коалиция, и правительство, и распределения позиций в нем, — это продукт политического компромисса, благодаря которому удалось избежать досрочных выборов в прошлом году и более-менее стабилизировать систему власти в целом. Изменение балансов в правительстве, каким могла бы быть, например, замена Министра внутренних дел, не будет воспринята одним из партнеров по коалиции -- Народным фронтом. А поскольку другой конфигурации коалиции в данный момент не просматривается, то я не думаю, что в правительстве будут кардинальные изменения. Хотя замены на менее чувствительных министерских должностях – возможны.

Их основание могут стать проблемы с реализацией или негативные последствия реализации тех амбициозных планов, которые ставит правительство. Ведь придется действовать в условиях ограниченных финансов, я уже не говорю про фактор неопределенности, связанный с внешнеполитической ситуацией и конфликтом на Донбассе. А поводов для напряжения будет очень много. Например, сотрудничество с МВФ ставит непростые вопросы пенсионной реформы, введения рынка земли, реформирования системы социального обеспечения, ликвидации льгот малому и среднему бизнесу. Остро будет стоять и тема стабильности курса гривны, претензий к главе НБУ. А этот вопрос уже адресован Президенту.

Что касается самого формата коалиции и ее возможного расширения, о чем говорили в конце прошлого года некоторые политики, то здесь есть нюансы. Проблема коалиции у нас обостряется, как правило, с приближением выборов. Потому что коалиция — это власть, а власти надо брать на себя ответственность и нести основной удар критики граждан. И перед выборами все политические силы хотят в той или иной мере отмежеваться от власти, потому что к оппозиции у нас относятся лучше. Это естественная логика процесса.

Поэтому коалиция, на мой взгляд, расширяться не будет, так как вирус выборов витает в воздухе. Более того, в ней, скорее всего, усилится напряжение. Но, тем не менее, коалиция будет существовать в режиме ситуативного привлечения дополнительного количества голосов, как это делалось раньше. Это даст возможность коалиции и правительству функционировать, но будет требовать постоянно политических и не политических компромиссов, как это было с бюджетным процессом. В конфигурации нынешнего парламента будет коалиция и несколько групп оппозиции разной степени "оппозиционности". Вопрос создания объединенной оппозиции не стоит, в силу присутствия среди оппозиционеров Оппозиционного блока и конкуренции между другими оппозиционными фракциями.

Можно продолжать перечень поводов, по которым еще возможны конфликты в системе власти. В то же время, без этого трудно представить себе процесс реформ, тем более, учитывая украинские реалии. Так что 2017 год будет напряженным, и если всей властной конфигурации удастся стабильно его пройти – это уже можно будет считать позитивным результатом.
кабмин, рада, коалиция, депутаты, перевыборы
Источник:

"Сегодня"

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