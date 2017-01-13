Налоговая милиция осталась законной – Рада

В профильном комитете парламента уверяют, что "техническую ошибку" исправлять не нужно

Налоговая милиция законно действует до введения закона о "Финансовой полиции". Об этом заявили в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Комитет направил в Госфискальную службу и Минфин Украины копию письма, в котором подтверждается законность работы налоговой милиции, сообщил замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Билан.

"В отношении "технической ошибки" и работы налоговой милиции. Получили ответ на письмо, с которым обратились в комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Разочарую тех комбинаторов, которые уже нафантазировали себе глобальные планы о неуплате налогов и ведении теневого бизнеса. Ми и далее продолжаем работать, защищая экономические интересы", − написал Билан на своей странице в Facebook.

Документ является ответом комитета на обращение Государственной фискальной службы от 4 января о внесении изменений к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части улучшения инвестиционного климата".

Напомним, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Народный депутат Татьяна Острикова предлагает три варианта решения проблемы: получить разъяснение о том, что это техническая ошибка, внести изменения в Налоговый кодекс или одобрить закон о финансовой полиции.