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Налоговая милиция осталась законной – Рада http://www.segodnya.ua/img/article/7878/47_main.1484288808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/47_tn.1484288808.jpg Законы В профильном комитете парламента уверяют, что "техническую ошибку" исправлять не нужно

Налоговая милиция осталась законной – Рада

Сегодня, 08:25

В профильном комитете парламента уверяют, что "техническую ошибку" исправлять не нужно

Налоговая милиция остается работать. Фото: volynnews
Налоговая милиция остается работать. Фото: volynnews

Налоговая милиция законно действует до введения закона о "Финансовой полиции". Об этом заявили в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Комитет направил в Госфискальную службу и Минфин Украины копию письма, в котором подтверждается законность работы налоговой милиции, сообщил замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Билан.

"В отношении "технической ошибки" и работы налоговой милиции. Получили ответ на письмо, с которым обратились в комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Разочарую тех комбинаторов, которые уже нафантазировали себе глобальные планы о неуплате налогов и ведении теневого бизнеса. Ми и далее продолжаем работать, защищая экономические интересы", − написал Билан на своей странице в Facebook.

Документ является ответом комитета на обращение Государственной фискальной службы от 4 января о внесении изменений к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части улучшения инвестиционного климата".

Напомним, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Народный депутат Татьяна Острикова предлагает три варианта решения проблемы: получить разъяснение о том, что это техническая ошибка, внести изменения в Налоговый кодекс или одобрить закон о финансовой полиции. 
билан, налоговый кодекс, законность, финансовая полиция, ГФС, налоговая милиция, Минфин Украины

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Источник:

"Сегодня"

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