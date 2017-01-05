Новый закон уточнил списки тех, кому нужно заполнять е-декларации

Директорам школ и руководителям больниц теперь не придется проходить процедуру е-декларирования

Директоры общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах. Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передает "Украинская правда".

Согласно новому закону, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников спецоперации на Донбассе.

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязанности заполнять электронные декларации также и руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, закон был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года.

Предусматривается, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 – выбирает съезд судей, по 2 – назначает президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав Совета по должности. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.