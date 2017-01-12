Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о допуске иностранных военных в Украину

Предполагается, что иностранные военные подразделения могут допускаться в Украину для участия в учениях

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, законопроект "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" внес президент Украины Петр Порошенко.

Законопроект зарегистрирован в четверг под нмером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.

При этом Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны значится, как профильный. Президент определил этот законопроект, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время не опубликован.