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Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о допуске иностранных военных в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7877/56_main.1484238058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/56_tn.1484238058.jpg Законы Предполагается, что иностранные военные подразделения могут допускаться в Украину для участия в учениях

Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о допуске иностранных военных в Украину

Сегодня, 18:20

Предполагается, что иностранные военные подразделения могут допускаться в Украину для участия в учениях

Порошенко подал в Раду неотложный законопроект. Фото: president.gov.ua
Порошенко подал в Раду неотложный законопроект. Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, законопроект "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" внес президент Украины Петр Порошенко.

Законопроект зарегистрирован в четверг под нмером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.

При этом Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны значится, как профильный. Президент определил этот законопроект, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время не опубликован.
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Источник:

"Сегодня"

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