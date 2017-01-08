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Бабченко про 50 человек на панихиде по погибшим на Ту-154: Петицию по лишению гражданства Рынской подписали 170 тысяч http://www.segodnya.ua/img/article/7862/73_main.1483834629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/73_tn.1483834629.jpg Мнения Ранеее россияне начали собирать подписи за лишение гражданства журналиста Аркадия Бабченко, который отметил, что не испытывает скорби российских военных и журналистов

Бабченко про 50 человек на панихиде по погибшим на Ту-154: Петицию по лишению гражданства Рынской подписали 170 тысяч

Сегодня, 06:10

Ранеее россияне начали собирать подписи за лишение гражданства журналиста Аркадия Бабченко, который отметил, что не испытывает скорби российских военных и журналистов

Аркадий Бабченко. Фото: Фейсбук
Аркадий Бабченко. Фото: Фейсбук

Российский военный журналист Аркадий Бабченко прокомментировал в Facebook сообщение музыкального редактора Дмитрия Молина о том, что на панихиду по хору Ансамбля Александрова пришло всего около 50 человек.

Бабченко отметил, что до этого общественность потребовала лишить гражданства журналистку Божену Рынску, которая не проявила сочувствия по поводу гибели корреспондентов НТВ, летевших на Ту-154.

"Петицию по лишению гражданства нескорбящей Божены подписало сто семьдесят тысяч.... Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Про остальное промолчу", – написал он.

Ранее в блоге на "Эхе Москвы" Молин рассказал, что в Елоховском соборе на панихиду на 9 день после крушения Ту-154 пришли только близкие, родные и друзья. "Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли – по коллективу и по цеху", – подчеркнул журналист.

Напомним, самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море.

После крушения самолета Ту-154 журналист Божена Рынска в Facebook поблагодарила "боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек". Этот пост вызвал критику в российских СМИ, в интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства. Также начали собирать подписи за лишение гражданства журналиста Аркадия Бабченко, который отметил, что не испытывает скорби по поводу гибели российских военных и журналистов.
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