Береза о российских боевиках, штурмующих Авдеевку: Надеюсь, в аду для них найдется место

Вследствие атак российских боевиков в Авдеевке началась настоящая гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил народный депутат Украины Борислав Береза.

"В результате обстрелов российской артиллерии разрушено теплоснабжение. Это настоящая гуманитарная катастрофа. Сейчас на стадионе сделали пункты обогрева. Этим занимается МЧС. На этом месте сделаны пункты питания теплой пищей", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом нардеп подчеркнул, что обстрелы мирного населения – это не только подлость и бесчеловечность, но и военное преступление.

"Но тех, кто это делает, такие "мелочи" не беспокоят. Надеюсь, что в аду для них найдется место. А еще надеюсь, что успеют завезти газ и не будет необходимости эвакуировать местных", – добавил он.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.