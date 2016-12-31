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ЕС теряет доверие украинцев, и это очень серьезно – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7849/6_main.1483169713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/6_tn.1483169713.jpg Мнения Европейская сторона ведет себя не совсем умно по отношению к Украине, отметила политик

ЕС теряет доверие украинцев, и это очень серьезно – Геращенко

Сегодня, 09:34

Европейская сторона ведет себя не совсем умно по отношению к Украине, отметила политик

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Для меня очевидно, что вся эта история (относительно безвизового режима) обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", – процитировала пресс-служба Геращенко.

Заместитель главы парламента отметила важность того, чтобы "в украинском обществе правильно понимали: вся эта история относительно безвизового режима не связана с какой-то украинской зрадой".

"Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", откладывая введение безвизового режима для нас", – сказала Геращенко.

Напомним, в Европейском парламенте перенос голосования относительно предоставления Украине безвизового режима на апрель 2017 года объяснили ошибкой.
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Источник:

"Сегодня"

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