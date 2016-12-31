ЕС теряет доверие украинцев, и это очень серьезно – Геращенко

Европейская сторона ведет себя не совсем умно по отношению к Украине, отметила политик

Затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Для меня очевидно, что вся эта история (относительно безвизового режима) обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", – процитировала пресс-служба Геращенко.

Заместитель главы парламента отметила важность того, чтобы "в украинском обществе правильно понимали: вся эта история относительно безвизового режима не связана с какой-то украинской зрадой".

"Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", откладывая введение безвизового режима для нас", – сказала Геращенко.

Напомним, в Европейском парламенте перенос голосования относительно предоставления Украине безвизового режима на апрель 2017 года объяснили ошибкой.