Фейгин о ссоре с Савченко: она отказалась от нашего с Порошенко предложения

Адвокат предлагал Савченко создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных Адвокат Марк Фейгин поссорился с народным депутатом Надеждой Савченко в июне прошлого года. Об этом он рассказал в эфире программы "Чай.com" на "5 канале", – передает РБК.

"Я и Порошенко предлагали ей (Савченко, – ред.) создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных. Это должна была быть международная организация, которая должна была заниматься только освобождением заключенных. Сначала Надя согласилась, а потом отказалась", – рассказал Фейгин.

Он также предположил, что причиной отказа стало желание Савченко заниматься "исключительно политической деятельностью". "Потому что это (Международный комитет по освобождению украинских заключенных, – ред.) была более гуманитарно-политической миссией", – добавил адвокат.

Напомним, Савченко заявляет, что придумала, как вернуть Крым и Донбасс.