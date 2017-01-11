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"Импульсивность Савченко уже не просто напрягает": на нардепа обрушился новый шквал критики http://www.segodnya.ua/img/article/7871/27_main.1484125526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/27_tn.1484125526.jpg Мнения Надежду осудили за обнародование списков украинских пленных и политзаключенных

"Импульсивность Савченко уже не просто напрягает": на нардепа обрушился новый шквал критики

Сегодня, 11:04

Надежду осудили за обнародование списков украинских пленных и политзаключенных

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Украины Надежда Савченко, вопреки предупреждениям СБУ, накануне опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену у Кремля и боевиков на Донбассе.

По мнению парламентария, обнародование имен заложников остановит спекуляции и поможет их освобождению.

Впрочем, в обществе многие не согласны с Савченко и считают, что ее действия лишь усугубят ситуацию с обменом пленных. Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали нардепа за ее очередную "выходку".
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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