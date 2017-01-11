"Импульсивность Савченко уже не просто напрягает": на нардепа обрушился новый шквал критики

Народный депутат Украины Надежда Савченко, вопреки предупреждениям СБУ, накануне опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену у Кремля и боевиков на Донбассе.

По мнению парламентария, обнародование имен заложников остановит спекуляции и поможет их освобождению.

Впрочем, в обществе многие не согласны с Савченко и считают, что ее действия лишь усугубят ситуацию с обменом пленных. Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали нардепа за ее очередную "выходку".

#Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в зоне #АТО

в помощь мошенникам, вымогающим деньги у отчаявшихся родственников — СЛАВЯНСК (@Slavyansk_UA) 10 января 2017 г.

Коротко про Надію Савченко після виходу з полону. pic.twitter.com/pFMrtBa8nZ — Міністр Еміграції (@MigrateUkraine) 10 января 2017 г.

Уважаемый Илон Маск, прошу ускорить колонизацию Марса, т.к. Украина желает поскорее отправить на красную планету своего посла Н.Савченко. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 10 января 2017 г.

Гадя+Савченко = Гавченко. — Яр Матюшин (@4uvandos) 10 января 2017 г.