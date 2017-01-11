"Импульсивность Савченко уже не просто напрягает": на нардепа обрушился новый шквал критики
Надежду осудили за обнародование списков украинских пленных и политзаключенных
Народный депутат Украины Надежда Савченко, вопреки предупреждениям СБУ, накануне опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену у Кремля и боевиков на Донбассе.
По мнению парламентария, обнародование имен заложников остановит спекуляции и поможет их освобождению.
Впрочем, в обществе многие не согласны с Савченко и считают, что ее действия лишь усугубят ситуацию с обменом пленных. Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали нардепа за ее очередную "выходку".
#Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в зоне #АТО— СЛАВЯНСК (@Slavyansk_UA) 10 января 2017 г.
в помощь мошенникам, вымогающим деньги у отчаявшихся родственников
Коротко про Надію Савченко після виходу з полону. pic.twitter.com/pFMrtBa8nZ— Міністр Еміграції (@MigrateUkraine) 10 января 2017 г.
Уважаемый Илон Маск, прошу ускорить колонизацию Марса, т.к. Украина желает поскорее отправить на красную планету своего посла Н.Савченко.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 10 января 2017 г.
Гадя+Савченко = Гавченко.— Яр Матюшин (@4uvandos) 10 января 2017 г.
Я никогда ни о чем так не жалел, как о том, что топил за ее освобождение https://t.co/nulIRvq5vb— Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 10 января 2017 г.
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