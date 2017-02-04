Меркель пообещала Порошенко, что не допустит никаких геополитических соглашений за спиной Киева – СМИ

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться "единственным большим" союзником Украины

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических соглашений по Украине, которые игнорируют позицию Киева. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин, ссылаясь на собственные источники.

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по данным наших источников – Ред.) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических соглашений за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера до сих пор высока, и наличие такого союзника для Украины — важное обстоятельство", – подчеркнул он.

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться "единственным большим" союзником Украины.

Напомним, Петр Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Президент Украины был вынужден прервать визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.