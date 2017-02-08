Россия может нам будто бы "разрешить" выиграть эту войну – Сыроид

Политик заявила, что Россия может полностью уйти от ответственности за свои действия

Заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид рассказала, каким образом Россия может позволить Украине выиграть войну и избежать ответственности. Об этом она заявила в эфире программы "Левый берег" на 24 Канале.

"Поскольку Россия отрицает свое военное присутствие, считает, что там воюют трактористы и шахтеры. Через российские медиа уже сейчас ширится тезис о том, что "давайте просто перестанем их поддерживать" и Украина туда обратно зайдет и будет установлен мир и счастье. Поэтому я не исключаю, что Россия может будто бы "разрешить" нам выиграть эту войну", — заявила Сыроид.

Политик также добавила, что наибольшая угроза такого сценария — это то, что Россия может полностью уйти от ответственности за свои действия.