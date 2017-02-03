Чуркин ответил постпреду США в ООН на заявление по Крыму

Сегодня, 09:20

Представитель России утверждает, что аннексия полуострова на совести народа, а не Кремля

Виталий Чуркин. Фото: ТАСС
Виталий Чуркин. Фото: ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление нового постпреда США при ООН Никки Хейли по оккупированному Крыму фразой из американской конституции, передает РИА Новости.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на "референдуме", – утверждает российский постпред.

Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

Как известно, в 2014 году Россия ввела свои войска в Крым и под дулами автоматов организовала "референдум".
россия, США, Украина, Крым, ООН, чуркин, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость "Чуркин ответил постпреду США в ООН на заявление по Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Виталий Чуркин. Фото: podrobnosti.ua

"Клинический идиот": соцсети высмеяли попытку Чуркина поучить Британию

Сегодня, 08:07

Чуркин предложил Великобритании вернуть часть территорий, а потом критиковать Россию по вопросам Крыма  

Политика

В Совете безопасности ООН отметили обострение ситуации в Авдеевке, фото twitter.com/UKRinUN

Заседание СБ ООН по Донбассу: Европа и США призвали Россию повлиять на боевиков

Сегодня, 04:17

В Совете безопасности ООН отметили обострение ситуации в Авдеевке

Политика

Виталий Чуркин. Фото: Подробности

Чуркин - Великобритании: сначала верните Гибралтар, а потом критикуйте РФ по Крыму

Сегодня, 03:31

Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли

Политика

Виталий Чуркин, фото Подробности

Чуркин заявил о "политической альтернативе" обстрелам на Донбассе

Сегодня, 02:11

По его словам, обсуждение позволит более объективно взглянуть на вещи в Украине  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования