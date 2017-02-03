Чуркин ответил постпреду США в ООН на заявление по Крыму

Представитель России утверждает, что аннексия полуострова на совести народа, а не Кремля

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление нового постпреда США при ООН Никки Хейли по оккупированному Крыму фразой из американской конституции, передает РИА Новости.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на "референдуме", – утверждает российский постпред.

Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

Как известно, в 2014 году Россия ввела свои войска в Крым и под дулами автоматов организовала "референдум".