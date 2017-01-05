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Деканоидзе рассказала, может ли пойти в украинскую политику http://www.segodnya.ua/img/article/7856/92_main.1483604172.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/92_tn.1483604172.jpg Политика Хатия говорит, что может инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины

Деканоидзе рассказала, может ли пойти в украинскую политику

Сегодня, 10:15

Хатия говорит, что может инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины

Хатия Деканоидзе. Фото: 24news.com.ua
Хатия Деканоидзе. Фото: 24news.com.ua

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе допускает поход в украинскую политику.

Об этом она заявила в интервью телеканалу NewsOne.

"Может быть. Не знаю пока, не думала о политике... Хотя я могу инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины", – отметила она.

В то же время Деканоидзе уверена, что пока главе МВД Арсену Авакову не грозит отставка.

"Пока нет (министр не уйдет в отставку – ред.). Аваков – сильная политическая фигура, представитель одной из крупнейших фракций", – добавила она.

Как сообщалось, 14 ноября 2016 года Деканоидзе заявила о своей отставке.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что принимает эту отставку. Также министр рассказал, что исполнять обязанности главы Нацполиции Украины будет первый замглавы Нацполиции Троян.

Хатия Деканоидзе, 1977 г.р., в 24 года начала работать в команде реформаторов президента Грузии Михаила Саакашвили и возглавила администрацию Совета безопасности Грузии.

Впоследствии она возглавила Министерство образования Грузии, а также руководила полицейской академией. В Украине изначально работала на должности советника министра внутренних дел Авакова, а 4 ноября 2015 года была назначена главой Нацполиции Украины.
политика, Аваков, Деканоидзе

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Источник:

NewsOne

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