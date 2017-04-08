Германия снова настаивает на выборах на Донбассе без возвращения границы

Берлин поддерживает позицию, согласно которой Киев начнет восстанавливать контроль над украинско-российской границей на следующий день после местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Он напомнил, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

"Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи", – подчеркнул посол.

При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию.

"Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал", – сказал Райхель.

Посол также заявил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.

Как сообщалось, его заявление вызвало скандал, в частности, МИД вызвало посла Райхеля на "ковер".

Напомним, что в декабре прошлого года немецкий посол уже заявлял, что местные выборы на Донбассе могут пройти до возвращения границы Украине. Берлин позже подтвердил, что его слова не противоречат официальной позиции Германии.