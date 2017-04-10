Главные решения Рады: неопределенность с рынком электроэнергии и шаг на встречу реформе здравоохранения

Движение к энергоэффективности

4 апреля народные депутаты приняли в первом чтении разработанный правительством проект закона № 4941-д "Об энергетической эффективности зданий". При рассмотрении в ноябре прошлого года этот законопроект не был принят за основу и отправлен на доработку в профильный комитет.

Документ предусматривает введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства со средним или значительным классом последствий, а также для зданий общей отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых расположены органы государственной власти или органы местного самоуправления и коммунальные организации, в случае проведения реконструкции или модернизации таких зданий. При этом обязательная сертификация энергоэффективности зданий муниципальных и государственных учреждений возможна только в случае, если в соответствующем бюджете закладываются средства на проведение их энергоаудита. Кроме того, обязательная сертификация энергоэффективности зданий предусматривается в случае осуществления субъектами хозяйствования мероприятий по повышению энергоэффективности при условии получения ими господдержки на эти цели.

Положения о сертификации не распространяются на здания промышленного назначения и нежилые помещения сельхозназначения с низким уровнем энергопотребления, здания для религиозных обрядов, объекты культурного наследия, временные сооружения и отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м.

"Это тот законопроект, с которого начнется широкомасштабное утепления зданий за счет различных финансовых инструментов", – считает Алена Бабак, заместитель председателя комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Минрегиона, в развитие положений законопроекта № 4941-д, уже начата работа над 11 проектами нормативных актов совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Офисом эффективного регулирования (BRDO), Конфедерацией строителей Украины, профильными экспертами и общественностью.

Торможение создания рынка электроэнергии

5 апреля Верховная Рада после двух часов дебатов в зале отправила на повторное второе чтение законопроект №4493 "О рынке электроэнергии". Он был принят в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению подано 1135 правок. "К сожалению, много поправок, которые создавали костяк этого закона, были отклонены", – сказал перед голосованием депутат Лев Пидлесецкий, представлявший документ. Это разбалансировало документ, поэтому сам докладчик предложил доработать проект. "Я бы хотел еще раз вернуться к тем правкам, которые были сняты, еще раз их проголосовать, чтобы мы могли принять закон, который отвечает интересам потребителей", – подытожил он.

Проект закона дополняет перечень участников рынка новым игроком – трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий закупку электроэнергии исключительно с целью ее перепродажи (кроме продажи потребителю)

"Данный законопроект внедряет рыночные отношения между всеми участниками рынка электроэнергии. Потребитель получает право субъекта рынка, тогда как сейчас он может получить только то, что ему предоставляет один поставщик – облэнерго, а цена определяется непрозрачно НКРЭКУ, – сказал Л. Пидлесецкий. – Законопроект уменьшает полномочия НКРЭКУ, оставляя за комиссией только сферу регулирования природных монополий (система передачи и распределения электроэнергии). Все остальное будет рыночным".

Проект закона дополняет перечень участников рынка новым игроком – трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий закупку электроэнергии исключительно с целью ее перепродажи (кроме продажи потребителю). Существование трейдеров должно положительно повлиять на ликвидность рынка электроэнергии и способствовать ограничению колебаний цен.

Документ предусматривает выполнение требований Третьего энергетического пакета ЕС по юридическому и организационному обособлению деятельности по распределению и передаче электроэнергии от других видов деятельности, что является условием для введения экономической конкуренции на рынке электроэнергии. Законопроектом также вводился новый механизм поддержки производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу на замену Фонду урегулирования дисбаланса стоимости. Устанавливается, что весь объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, закупает гарантированный покупатель. При этом его расходы, связанные с такой закупкой, компенсируются оператором передачи.

Между тем вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что отсутствие закона "О рынке электрической энергии" не позволяет генерирующим компаниям – операторам ТЭС, которые используют дефицитный уголь антрацитовой группы, заключить контракты на поставку этого топлива в Украину, для того чтобы успеть завезти достаточное его количество до начала отопительного периода 2017-2018 годов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с целью своевременной подготовки к реализации Третьего энергетического пакета в сфере электроэнергетики в соответствии с проектом Закона "О рынке электрической энергии", еще 29 октября 2015 года приняла План-график внедрения новой модели рынка электрической энергии. Информация о текущем состоянии выполнения мероприятий этого Плана размещена на сайте НКРЭКУ.

Ускорение реформы системы здравоохранения

6 апреля Рада приняла законопроект №2309а-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения". В нем уточнены особенности организационно-правового статуса учреждений здравоохранения, их классификация, требования к учредительным документам и управлению. Устанавливается упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения из государственных и коммунальных учреждений в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия. Определяется порядок переоформления лицензий и других разрешительных документов.

Предусматривается ряд стимулов, в том числе финансовых, для реорганизации учреждений здравоохранения. Определяются особенности заключения трудовых контрактов с руководителями учреждений и уточняются возможные источники финансирования. Устанавливается, что не использованные учреждением деньги в текущем году не будут изыматься. Такое неиспользование средств не может быть основанием для уменьшения финансирования в следующем бюджетном периоде.

Устанавливается, что договоры о медицинском обслуживании населения будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным правительством, который заменит процедуры государственных закупок, которые вследствие своей сложности и продолжительности могут привести к перебоям в предоставлении медицинских услуг.

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При учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь вторичного (специализированную) и третичного (высокоспециализированную) уровня, образуются наблюдательные советы с обязательным привлечением представителей общественности. Наблюдательные советы рассматривают вопросы соблюдения прав и обеспечения безопасности пациентов, соблюдения законодательных требований при осуществлении медицинского обслуживания, финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В целом закон направлен на реформирование системы здравоохранения с целью создания в стране сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения. При этом в соответствии со ст. 49 Конституции Украины существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена, и государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут оставаться в соответствующей собственности и не подлежат приватизации.

Новые проекты правительства

В рамках реформы здравоохранения Кабмин утвердил пакет новых законопроектов, направленных на изменение системы финансирования медицинской отрасли, и передал их в парламент. В правительстве отмечают, что в случае принятия эти законы сделают процесс реформирования медицинской отрасли необратимым и обеспечат дополнительную защиту ветеранам АТО. Если же они не будут приняты на текущей сессии, то реформа будет отсрочена на неопределенное время из-за вхождение страны в предвыборные кампании 2019-2020 гг.

Пакет, переданный в Верховную Раду, содержит четыре законопроекта: "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь", Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (в ст. 3, 8 и 35), "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

Ожидается, что государство будет обеспечивать полное покрытие стоимости услуг экстренной, паллиативной, первичной помощи

Наиболее важные системные изменения заложены в первом документе. Его целью является создание механизма финансирования медицинских услуг и лекарственных средств за счет бюджетных средств через систему государственного солидарного медицинского страхования. Перечень медуслуг и лекарств, стоимость которых покрывается страхованием, закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете. В рамках этого пакета государство будет обеспечивать полное покрытие стоимости услуг экстренной, паллиативной, первичной помощи, и частично покрывать стоимость платных услуг на вторичном и третичном уровнях. Выполнение функций страховщика и единого заказчика по централизованной закупке медуслуг, контроля за соблюдением условий договоров о медицинском обслуживании населения поставщиками будет осуществлять новый центральный орган исполнительной власти со специальным статусом – Национальная служба здоровья Украины. Предполагается, что полностью система заработает в 2019 году.