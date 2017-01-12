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Грузия получит безвиз раньше, чем Украина – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7877/33_main.1484235949.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/33_tn.1484235949.jpg Политика Евросоюз медлит с отменой виз для Украины из-за позиции Франции по выборам

Грузия получит безвиз раньше, чем Украина – нардеп

Сегодня, 17:44

Евросоюз медлит с отменой виз для Украины из-за позиции Франции по выборам

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

Евросоюз отменит безвизовый режим для Грузии на пару месяцев раньше, чем для Украины из-за позиции Франции, а также из-за продолжения конфликта на Донбассе. Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказал нардеп от БПП, член комитета ВР по евроинтеграции Оксана Юринец.

"По состоянию на сейчас в Грузии уже нет войны, которую начала Россия, а у нас она еще есть. Конечно же, это печально, потому что мы шли бок о бок, и даже казалось невозможным, что случится то, что случилось. Но, к сожалению, мы видим, что оно приблизительно будет так и выглядеть. Я думаю, все равно за это время мы будем становиться европейским государством все больше, и внедрять все стандарты. Те изменения, которые мы хотели получить при визовой либерализации, и других вещах при европейской интеграции мы будем продолжать это делать. Я не думаю, что евроинтеграция – это исключительно безвиз. Конечно же, это было бы важно и на что сегодня действительно заслуживают украинцы. Мы со своей стороны делаем все, чтобы Европа становилась к нам все ближе. Поэтому есть поезд Киев-Львов-Перемышль", – сказала "Сегодня.ua" нардеп Оксана Юринец.

Напомним, сегодня Комитет Европейского парламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за безвизовый режим для Грузии. "Законодательные изменения относительно исключения Грузии из списка стран, гражданам которых нужна виза для въезда в ЕС, и переноса в список стран, освобожденных от этого требования, должны быть подтверждены на пленарном заседании в целом, скорее всего, в феврале. После принятия Советом министров текст будет подписан и опубликован в официальном журнале ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

Ожидается, что вопрос об отмене виз для граждан Грузии на голосование на пленарном заседании Европарламента вынесут одновременно с механизмом приостановки безвизового режима 1-2 февраля. Украина, которая также как и Грузия прошла все этапы утверждения комитетами в Совете ЕС, Европарламенте и Еврокомиссии, скорее всего, получит безвизовый режим после выборов во Франции – второй тур там назначен на 7 мая. Об этом в своем Twitter писал журналист Рикард Йозвяк.

"Я думаю, нельзя исключать и выборов во Франции, а дальше и в Австрии. И вы знаете те тенденции, которые присутствуют в этих странах и опасности BREXIT. Много кто говорит об этом в парламентах этих стран и многие заходят на этой риторике в парламент (на выборах – Авт.). Все видят, что происходит в Англии с фунтом и с другими экономическими вещами", – подытожила Юринец.
Грузия, визы, евросоюз, безвизовый режим

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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