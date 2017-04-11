Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции

Кабмин обратился к президенту Украины Петру Порошенко с целью определить разработанный законопроект как приоритетный и первоочередной

В Верховную Раду Украины внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции)" (№ 6335).

Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, данный проект закона был подан Кабинетом министров Украины и зарегистрирован в Раде 11 апреля 2017 года.

Как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в соцсети Фейсбук, правительство в понедельник, 10 апреля, на внеочередном заседании поддержало данный проект закона, а во вторник он был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 6335.

"Хочу поблагодарить всех экспертов и представителей общественных организаций, которые вместе со специалистами Минюста на протяжении последних дней готовили текст законопроекта. Мы сделали документ максимально сбалансированным – обеспечили независимость НАПК и создали условия для эффективной работы агентства", – отметил министр.

Также по его словам, Кабмин обратился к президенту Украины Петру Порошенко с целью определить разработанный законопроект как приоритетный и первоочередной.

"Уважаемые народные депутаты! Обращаюсь к вам с огромной просьбой безотлагательно рассмотреть эти изменения. Нам необходимо максимально быстро решить данный институциональный вопрос. Только так мы сможем обеспечить полноценную работу системы электронного декларирования и дадим возможность всем государственным служащим в нормальном режиме подать декларации", – написал Петренко.