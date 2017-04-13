Климкин планирует посетить США в рамках подготовки встречи Порошенко и Трампа

Сегодня, 14:08

Глава МИД Украины назвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву этапом в построении того, каким образом Киев и Вашингтон могут сообща давить на Россию

Павел Климкин, фото 112.ua
Павел Климкин, фото 112.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется в ближайшее время посетить США в рамках подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки – Петра Порошенко и Дональда Трампа. Об этом Климкин сказал журналистам.

Говоря о подготовке встречи президентов, министр отметил: "Нам нужно построить результаты".

Климкин назвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву 12 апреля "этапом в построении того, каким образом мы можем сообща давить на Россию, чтобы она начала, в конце концов, действовать в логике того, чтобы уйти из Донбасса".

Относительно ориентировочной даты встречи Порошенко и Трампа министр сказал: "… когда мы будем иметь возможность договориться четко обо всех наших действиях, каким образом дальше действовать в отношении России...".

"Сейчас мы находимся в очень плотном контакте со всеми представителями администрации (Трампа). Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время еще раз посетить Вашингтон. То есть, идет очень плотный диалог", – заверил Климкин.

Ранее Павел Климкин сообщил, что перед поездкой в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон советовался с МИД Украины.
США, Порошенко, трамп, климкин, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин планирует посетить США в рамках подготовки встречи Порошенко и Трампа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Павел Климкин, фото AFP

Перед поездкой в Москву Тиллерсон советовался с МИД Украины - Климкин

Сегодня, 13:46

По его словам, Тиллерсон во время встречи министров иностранных дел Большой семерки заявил, что США будут поддерживать Украину

Экономика

Ан-148-100В

Самолет первых лиц Украины модернизируют за 28 миллионов гривен

Сегодня, 12:21

Договор о техническом обслуживании с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина"

Мир

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Портников сравнил действия Путина в Крыму и Трампа в Сирии

Сегодня, 11:56

Президенту РФ стоит быть аккуратнее с "китайскими болванчиками", вспомнив про аннексию Крыма

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

"Прискорбно": Климкин прокомментировал вето РФ на резолюцию СБ ООН

Сегодня, 10:52

Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления, сказал министр

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сравнил мощь США и России

Сегодня, 10:10

Американский лидер рад, что есть возможность поладить с президентом РФ Путиным

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками

Сегодня, 08:51

По словам президента США, нельзя позволить "такой стране, как КНДР" иметь ядерное оружие

Мир

Трамп не сомневается в решении об ударе в Сирии. Фото: AFP

Настало время положить конец войне в Сирии - Трамп

Сегодня, 08:24

Глава Белого дома отметил, что сейчас продолжается расследование по вопросу химической атаки в Сирии

Сергей Корсунский

Дональд Трамп. Фото: AFP

Новый главный враг Дональда Трампа

Сегодня, 07:56

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования