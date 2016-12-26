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Конфликт Израиля и Украины: дипломатам удалось договориться http://www.segodnya.ua/img/article/7832/68_main.1482765861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/68_tn.1482765861.jpg Политика По итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе

Конфликт Израиля и Украины: дипломатам удалось договориться

Сегодня, 17:21

По итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе

Украина и Израиль налаживают контакты. Фото: mediananny.com
Украина и Израиль налаживают контакты. Фото: mediananny.com

В понедельник, 26 декабря 2016, МИД Украины посетил посол Израиля Элиава Белоцерковский для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, которая сложилась после принятия СБ ООН резолюции о положении на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля предоставлены разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.

"Исходя из общей заинтересованности в развитии положительных достижений двусторонних отношений, которых удалось достичь в последние годы, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий", – говорится в сообщении.

В частности, стороны планируют провести в Киеве очередной раунд переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, продолжить подготовку к подписанию Имплементационного протокола к Соглашению по трудовой миграцию (уже ратифицировано), а также продолжить переговоры по дальнейшей либерализации авиасообщения.

"Также была достигнута договоренность согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Руководитель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский заявил, что в парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю.
Израиль, Украина, ООН, резолюция, МИД Украины

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"Сегодня"

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