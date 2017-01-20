Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7901/72_main.1484916216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/72_tn.1484916216.jpg Политика В Вашингтоне ожидается большое количество представителей политикума Украины

Кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа

Сегодня, 14:42

В Вашингтоне ожидается большое количество представителей политикума Украины

На инаугурацию Трампа полетели многие украинские политики. Фото: AFP
На инаугурацию Трампа полетели многие украинские политики. Фото: AFP

Депутаты, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прилетели в США на инаугурацию Дональда Трампа, Юлия Тимошенко и некоторые местные чиновники будут только на ежегодном молитвенном завтраке. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, в пресс-службе Саакашвили сообщили, что он будет 20 января на инаугурации Трампа. "Он уже там. Только 20 января", – сообщили в пресс-службе политика.

После победы Трампа на выборах Саакашвили заявил, что знаком с ними более 20 лет и они дружат. "Сильная личность с непредсказуемой политикой", – прокомментировал Саакашвили.

Участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко.

"Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа", – сказал Артеменко, подтвердив, что также будет на самой инаугурации.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов ночью 19 января написал в Facebook, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.

"Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины", – написал Кивалов.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет, сообщил журналистам депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев. Соболев отметил, что на завтраке партию представит Тимошенко и некоторые другие депутаты.

В пресс-службе партии не смогли назвать депутатов, которые летят в США с Тимошенко.

19 января на инаугурацию прибыл экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Прибыл в Вашингтон. Сегодня провел уже 7 встреч с представителями команды Дональда Трампа", – сообщил Маломуж.

В комментарии "Радио Свобода" он рассказал, что приглашение получил бесплатно, ведь в течение 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и экс-руководителями американской разведки.

"Те, кто приезжают, раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, в зависимости в каком секторе – от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хотят показать, что они что-то должны", – сказал Маломуж.

17 января о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Представители Республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого президента США Дональда Трампа. Помимо традиционных мероприятий инаугурации, парада и бала по поводу инаугурации, у меня будет ряд важных встреч. Понимаю, что будущее Украины решается и за ее пределами", – отметил Береза.

Ранее пресс-служба "Блока Петра Порошенко" сообщила, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили глава Килийской районной организации партии "Солидарность"-БПП Павел Бойченко и депутат Одесского областного совета от партии "Солидарность"-БПП Олег Бабенко. Информацию об участии других представителей БПП в пресс-службе не подтвердили.

Напомним, что церемония инаугурации Дональда Трампа запланирована примерно на 19:00 по киевскому времени.
США, Украина, Тимошенко, Вашингтон, инаугурация, саакашвили, береза, политики, дональд трамп, маломуж, инаугурация Трампа
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Юлия Тимошенко. Фото: Facebook

В "Батькивщине" заявляют, что Тимошенко не будет на инаугурации Трампа

Сегодня, 14:27

Информация о якобы ее приезде на церемонию присяги Трампа является ложью, пояснили в политсиле

Политика

Леонид Емец. Фото: Facebook

Емец назвал госизменой отъезд депутатов в США на присягу Трампа

Сегодня, 14:07

Нардеп считает, что народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Спецслужбы США расследуют связи советников Трампа с РФ - NYT

Сегодня, 13:59

При этом неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании и какие именно переговоры привлекли внимание спецслужб

Віталій Квітка

Чи нагадує Дональд Трамп Санта Клауса, а Владімір Путін – Бабу Ягу?

Сегодня, 13:50

Мир

Салют в честь инаугурации Трампа. Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты России: в США оконфузились с салютом перед инаугурацией Трампа

Сегодня, 13:16

Из фейерверков должно было получиться слово USA, но вышло USR

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

В предвкушении инаугурации: соцсети "взорвались" шутками о Трампе

Сегодня, 12:52

Многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию

Мир

Протесты против Трампа продолжаются. Фото: Twitter

По улицам Нью-Йорка пронесли "голого Трампа"

Сегодня, 12:40

В США продолжаются протесты против инаугурации избранного президента

Мнения

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Арьев раскрыл "интересные детали" об украинцах на инаугурации Трампа

Сегодня, 12:25

Представлять Украину будет только посол, а остальные будут "представлять себя", заявил нардеп

Мир

Сотни противников Трампа вышли на улицы. Фото: AFP

В США происходят массовые протесты против инаугурации Трампа

Сегодня, 12:22

Как видно из многочисленных фото и видео, для нормализации обстановки задействовали отряды полицейских

Мир

Инаугурация Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: график и трансляция

Сегодня, 12:06

Инаугурация Трампа начнется примерно в 18:30 по Киеву, после чего он выступит с обращением к США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Московские клубы закатывают вечеринки в честь инаугурации Трампа - СМИ

Сегодня, 10:49

Как сообщается, в некоторых магазинах российской столицы по этому случаю ввели скидки

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

В Команде Трампа рассказали, какой будет его инаугурационная речь

Сегодня, 10:24

Конуэй отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп уже определился с первыми шагами на посту президента - Reuters

Сегодня, 08:54

В первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции

Мир

Гарольд Смик-младший. Фото: скриншот

91-летний американец 18 раз поучаствует в инаугурации президента США

Сегодня, 04:36

Впервые он побывал на президентской церемонии в далеком 1941 году на инаугурации Франклина Рузвельта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.