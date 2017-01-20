Кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа

Депутаты, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прилетели в США на инаугурацию Дональда Трампа, Юлия Тимошенко и некоторые местные чиновники будут только на ежегодном молитвенном завтраке. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, в пресс-службе Саакашвили сообщили, что он будет 20 января на инаугурации Трампа. "Он уже там. Только 20 января", – сообщили в пресс-службе политика.

После победы Трампа на выборах Саакашвили заявил, что знаком с ними более 20 лет и они дружат. "Сильная личность с непредсказуемой политикой", – прокомментировал Саакашвили.

Участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко.

"Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа", – сказал Артеменко, подтвердив, что также будет на самой инаугурации.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов ночью 19 января написал в Facebook, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.

"Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины", – написал Кивалов.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет, сообщил журналистам депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев. Соболев отметил, что на завтраке партию представит Тимошенко и некоторые другие депутаты.

В пресс-службе партии не смогли назвать депутатов, которые летят в США с Тимошенко.

19 января на инаугурацию прибыл экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Прибыл в Вашингтон. Сегодня провел уже 7 встреч с представителями команды Дональда Трампа", – сообщил Маломуж.

В комментарии "Радио Свобода" он рассказал, что приглашение получил бесплатно, ведь в течение 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и экс-руководителями американской разведки.

"Те, кто приезжают, раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, в зависимости в каком секторе – от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хотят показать, что они что-то должны", – сказал Маломуж.

17 января о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Представители Республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого президента США Дональда Трампа. Помимо традиционных мероприятий инаугурации, парада и бала по поводу инаугурации, у меня будет ряд важных встреч. Понимаю, что будущее Украины решается и за ее пределами", – отметил Береза.

Ранее пресс-служба "Блока Петра Порошенко" сообщила, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили глава Килийской районной организации партии "Солидарность"-БПП Павел Бойченко и депутат Одесского областного совета от партии "Солидарность"-БПП Олег Бабенко. Информацию об участии других представителей БПП в пресс-службе не подтвердили.

Напомним, что церемония инаугурации Дональда Трампа запланирована примерно на 19:00 по киевскому времени.