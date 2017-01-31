МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе

Сегодня, 00:31

В ведомстве отмечают, что за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения

МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль
МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с активизацией боевых действий на Донбассе.

"Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", – говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня", – подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения, включая запрещенные Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. "От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находится более 400 тыс. мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью. Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", – подчеркивают в ведомстве.
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Интерфакс-Украина

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