На Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт – Порошенко

Сегодня, 12:45

Президент сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 – ранены

Петр Порошенко. Фото: Администрация президента
Петр Порошенко. Фото: Администрация президента

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт, передает пресс-служба Администрации президента.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе – Ред.) Замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это – горячая русская агрессия против моей страны", – подчеркнул Глава государства.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 – ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это – настоящая горячая война. Это реальная агрессия", – подчеркнул президент.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Петр Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев. Президент еще раз подчеркнул важность мировой солидарности с Украиной. "Санкции – механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", – отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", – отметил Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что украинская армия способна эффективно сдерживать Россию.
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"Сегодня"

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