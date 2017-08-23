На нардепа Полякова все-таки надели браслет: появилось фото

Народный депутат Максим Поляков наконец надел электронный браслет для отслеживания его местонахождения. Подтверждающее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он также раскритиковал работу детективов Национального антикоррупционного бюро.

"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ одеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры. Я, как законопослушный гражданин, одел электронное средство контроля", – написал Поляков.

Фото: facebook.com/polyakovma

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Напомним, 21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. 17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, аи не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

Нардеп Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.