Нардепу Мельничуку предъявили обвинение

Народный избранник выразил несогласие со статусом подозреваемого, что и приписал собственноручно в расписке за получение обвинительного акта

Народному депутату из группы "Воля народу" Сергею Мельничуку предъявили обвинение в создании преступной группировки, однако он с этим не согласен, сообщает агентство РБК-Украина, в распоряжении которого оказалась копия расписки получения обвинительного акта.

Как указано в расписке, речь идет об уголовном производстве от 10 июля 2015 года, в котором он обвиняется в создании организованной преступной группировки.

Сам же нардеп выразил несогласие со статусом подозреваемого и написал в расписке следующее: "Со статусом подозреваемого не согласен, так как подозрение не вручалось соответствующим должностным лицом".

Ранее Мельничук объяснял, что фигурирует в 24 эпизодах, которые объединены в одно уголовное производство, открытое Генпрокуратурой.

Как стало известно РБК-Украина, Генеральной прокуратурой был составлен новый обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины Мельничука и его сообщников в совершении преступлений, связанных с организацией банды и участии в ней с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, разбойными нападениями, незаконным завладением автотранспортом, незаконным лишением свободы, нападениями на сотрудников правоохранительных органов, дезертирством и самовольным оставлением воинской части военнослужащими и т.д. (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 407 УК Украины).

Отмечается, что что новый обвинительный акт будет направлен в суд 9 февраля.

Напомним, Верховная Рада 3 июня 2015 года поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Мельничука. Вместе с тем парламент не поддержал представление генпрокурора на задержание Мельничука, а также его арест. 9 июня того же года ему было сообщено о подозрении, однако он написал свой протест, что не соглашается с формой объявления подозрения.