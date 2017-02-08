Нардепу Мельничуку предъявили обвинение

Сегодня, 16:48

Народный избранник выразил несогласие со статусом подозреваемого, что и приписал собственноручно в расписке за получение обвинительного акта

Сергей Мельничук. Фото: Facebook
Сергей Мельничук. Фото: Facebook

Народному депутату из группы "Воля народу" Сергею Мельничуку предъявили обвинение в создании преступной группировки, однако он с этим не согласен, сообщает агентство РБК-Украина, в распоряжении которого оказалась копия расписки получения обвинительного акта.

Как указано в расписке, речь идет об уголовном производстве от 10 июля 2015 года, в котором он обвиняется в создании организованной преступной группировки.

Сам же нардеп выразил несогласие со статусом подозреваемого и написал в расписке следующее: "Со статусом подозреваемого не согласен, так как подозрение не вручалось соответствующим должностным лицом".

Ранее Мельничук объяснял, что фигурирует в 24 эпизодах, которые объединены в одно уголовное производство, открытое Генпрокуратурой.

Как стало известно РБК-Украина, Генеральной прокуратурой был составлен новый обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины Мельничука и его сообщников в совершении преступлений, связанных с организацией банды и участии в ней с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, разбойными нападениями, незаконным завладением автотранспортом, незаконным лишением свободы, нападениями на сотрудников правоохранительных органов, дезертирством и самовольным оставлением воинской части военнослужащими и т.д. (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 407 УК Украины).

Отмечается, что что новый обвинительный акт будет направлен в суд 9 февраля.

melnichuk_raspiska

Напомним, Верховная Рада 3 июня 2015 года поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Мельничука. Вместе с тем парламент не поддержал представление генпрокурора на задержание Мельничука, а также его арест. 9 июня того же года ему было сообщено о подозрении, однако он написал свой протест, что не соглашается с формой объявления подозрения.
суд, нардеп, обвинение, уголовное производство, Мельничук

Вы сейчас просматриваете новость "Нардепу Мельничуку предъявили обвинение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Алексей Навальный. Фото: AFP

В РФ Навального приговорили к пяти годам условно

Сегодня, 16:12

Оппозиционер заявил, что не собирается признавать приговор, и намерен участвовать в президентских выборах

Происшествия и криминал

Калетник проиграл суд

Суд разрешил прокурору не платить 100 тысяч бывшему вице-спикеру Калетнику

Сегодня, 11:23

Калетник требовал от ГПУ опровергнуть, что он имеет отношение к 14 га леса стоимостью 18 млн. грн. вблизи Киева

Бизнес

Украина проиграла в суде. Фото: AFP

Украина проиграла международный суд на 12 миллионов долларов

Вчера, 11:28

Деньги придется выплатить частной компании за нарушение договора о защите инвестиций

Крым

Буровая платформа. Фото: korabli.eu

Суд арестовал четыре захваченные Россией буровые платформы "Черноморнефтегаза"

6 Февраля, 16:45

С одной из арестованных судом платформ связан недавний инцидент, в ходе которого был обстрелян украинский военный самолет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования