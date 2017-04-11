Нужно разработать новый закон о Конституционном суде – "Народный фронт"

Рассмотреть новый документ смогут не ранее, чем через полгода

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает необходимость разработки нового законопроекта о Конституционном суде в связи с отклонением сегодня соответствующего документа.

"Будет, очевидно, новый (законопроект. – Ред.), потому что конституционная жалоба, которая предусмотрена Конституцией, без закона работать не будет", – отметил депутат.

Он пояснил, что хотя Конституция содержит нормы прямого действия, но ею предусмотрено, что государственные органы власти действуют в пределах и способом, определенным законом.

"Гражданин может подать жалобу, но Конституционный суд не может ее рассмотреть, потому что способ, которым он будет рассматривать, законом не определен", – добавил Емец.

На вопрос, когда же в парламент может быть внесен новый законопроект, парламентарий отметил: "Внесем-то мы в следующую сессию, а рассматривать будем не раньше, чем через полгода".

За это время, по его словам, граждане могут коллекционировать свои жалобы и искать тех народных депутатов, которые так "классно" проголосовали".

Как сообщалось, 30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия. Изменениями предусмотрено введение института конституционной жалобы.

Так, Конституция дополнена статьей 1511, согласно которой Конституционный суд решает вопрос о конституционности закона по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон противоречит Конституции. Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все другие национальные средства правовой защиты исчерпаны.

Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада отклонила закон о Конституционном суде Украины, которым, среди прочего, вводилась новая форма обращения в КС – конституционная жалоба.