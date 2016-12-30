Пинчук предлагает повременить с интеграцией Украины в ЕС и НАТО

Олигарх считает, что сначала нужно сделать Украину привлекательной для Запада, чтоб она соответствовала европейскому уровню

Украинский олигарх Виктор Пинчук считает, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Об этом он написал в своей статье для Wall Street Journal, передает "Обозреватель".

По его мнению, перед тем, как стремиться в ЕС, сначала нужно сделать страну привлекательней для европейцев, которая бы соответствовала европейскому уровню.

"Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером (для ЕС – ред.) и только потом говорить о присоединении (к Евросоюзу – ред.)", – пишет Пинчук.

Кроме того он считает, что Украина также должна отказаться от идеи членства в НАТО, чтоб занять позицию нейтралитета.

"И, наконец, давайте признаем, что Украина не будет вступать в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе. Предложение не на столе, и если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на будущее", – добавил олигарх.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина уже прошла точку невозврата по евроинтеграции. Он выразил уверенность, что в будущем граждане Украины будут представлены в европейских институциях, а украинский язык станет одним из официальных языков Европейского Союза.

"Мы все стремимся к тому, чтобы Украина стала настоящей историей успеха. Я уверен в том, что все у нас получится. Я уверен в том, что однажды лучшие украинские граждане займут свои места в Европарламенте, Еврокомиссии, европейских институциях. Это будет тот день, когда Украина займет достойное место среди стран – членов ЕС", – заявил президент.

Как заявлял заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, уже в начале следующего года Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Также ранее сообщалось, что 49,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за вступление Украины в Европейский союз и 39,2% – за вступление в НАТО.

В свою очередь в Генеральном штабе отметили, что Украине по силам вступить в НАТО через четыре года. Начальник Генштаба Виктор Муженко признал, что украинская армия приобрела необходимый боевой опыт и сейчас вооруженные силы заняты активной подготовкой для возможного вступления в НАТО.