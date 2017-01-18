Политолог пояснил, почему нардепам не удастся избавиться от Савченко

Исключение народного депутата Надежды Савченко из Комитета по вопросам обороны и национальной безопасности не поможет парламентариям избавиться от нее. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne политический эксперт Кирилл Молчанов.

По ее мнению, если дела Савченко в вопросе освобождения пленных дадут результат, то ее популярность вырастит, что станет проблемой для ее коллег по парламенту.

"Даже если Савченко исключат из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, то это никак не повлияет на ее бурную деятельность. Во-первых, она все равно будет одним из самых популярных народных депутатов, и в медиа тоже. То, что ее исключили из состава ПАСЕ, никак не привело к тому, что она одумается, как многие думали. Пока не видно результата ее деятельности по обмену пленными, но если он будет, то ставки Савченко будут расти, она станет популярней среди людей. Избавиться от Савченко у коллег по парламенту в ближайшем будущем не получится", – сказал Молчанов.

Как сообщалось, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Сама же Савченко отвергает обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.