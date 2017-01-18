Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Политолог пояснил, почему нардепам не удастся избавиться от Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7895/16_main.1484753747.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/16_tn.1484753747.jpg Политика Исключение скандального нардепа из Комитета по нацбезопасности не повлияет на ее политическую деятельность, считает эксперт

Политолог пояснил, почему нардепам не удастся избавиться от Савченко

Сегодня, 17:36

Исключение скандального нардепа из Комитета по нацбезопасности не повлияет на ее политическую деятельность, считает эксперт

Надежда Савченко. Фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Надежда Савченко. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Исключение народного депутата Надежды Савченко из Комитета по вопросам обороны и национальной безопасности не поможет парламентариям избавиться от нее. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne политический эксперт Кирилл Молчанов.

По ее мнению, если дела Савченко в вопросе освобождения пленных дадут результат, то ее популярность вырастит, что станет проблемой для ее коллег по парламенту.

"Даже если Савченко исключат из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, то это никак не повлияет на ее бурную деятельность. Во-первых, она все равно будет одним из самых популярных народных депутатов, и в медиа тоже. То, что ее исключили из состава ПАСЕ, никак не привело к тому, что она одумается, как многие думали. Пока не видно результата ее деятельности по обмену пленными, но если он будет, то ставки Савченко будут расти, она станет популярней среди людей. Избавиться от Савченко у коллег по парламенту в ближайшем будущем не получится", – сказал Молчанов.

Как сообщалось, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Сама же Савченко отвергает обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.
депутаты, комитет, савченко, политолог, молчанов

Вы сейчас просматриваете новость "Политолог пояснил, почему нардепам не удастся избавиться от Савченко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Украинский дипломат потроллил Савченко за предложение "сдать Крым"

Сегодня, 17:22

Арьев сравнил нардепа со сборщиком стеклотары

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко объяснила свое скандальное высказывание о сдаче Крыма

Сегодня, 15:37

Нардеп считает, что с нынешним военным руководством страны захваченные Россией территории не вернуть

Политика

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Чубаров резко отреагировал на заявление Савченко по Крыму

Сегодня, 12:07

Глава Меджлиса назвал высказывание нардепа предательством по отношению к гражданам Украины и крымским татарам, которые остаются заложниками на полуострове

Политика

Дмитрий Песков. Фото: AFP

У Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс

Сегодня, 11:45

Москва отказывается как-либо обсуждать статус оккупированного полуострова, отметил Песков

Донбасс

Надежда Савченко. Фото: Facebook

В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на слова Савченко о сдаче Крыма ради Донбасса

Сегодня, 11:28

Представители боевиков хотят говорить с Савченко, наделенной Киевом полномочиями 

Политика

Надежда Савченко, фото 24tv.ua

Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма

Вчера, 21:03

Освободить Донбасс, по мнению парламентария, можно путем переговоров

Политика

Плотницкий и Захарченко зовут Савченко в гости. Фото: glavnoe.ua

Главари "Л/ДНР" готовы договариваться с Савченко и приглашают "в гости"

Вчера, 16:26

Лидеры боевиков готовы гарантировать ей безопасность, если нардеп решится приехать на оккупированные территории для переговоров по пленным

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко заявила, что ей пишут россияне по поводу пленных

Вчера, 15:07

Народный депутат отметила, что предоставляет СБУ всю информацию, которой владеет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.