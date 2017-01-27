Порошенко 30 января встретится с Меркель по вопросам Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник полетит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что главное темой между лидерами двух стран будут вопросы Донбасса выполнения Минских соглашений.

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", – сообщил Цеголко журналистам.

Напомним, вчера Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, страна которого теперь председательствует в Совете ЕС. Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы к укреплению отношений между Киевом и Брюсселем.