Порошенко 30 января встретится с Меркель по вопросам Донбасса

Сегодня, 12:39

Глава украинского государства посетит Берлин, чтобы обсудить с немецким канцлером украинские вопросы

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник полетит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что главное темой между лидерами двух стран будут вопросы Донбасса выполнения Минских соглашений.

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", – сообщил Цеголко журналистам.

Напомним, вчера Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, страна которого теперь председательствует в Совете ЕС. Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы к укреплению отношений между Киевом и Брюсселем.
переговоры, Донбасс, Порошенко, берлин, Меркель, Цеголко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко 30 января встретится с Меркель по вопросам Донбасса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко, фото ipukr.com

Порошенко поручил Кабмину срочно решить проблему с львовским мусором

Вчера, 23:10

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи президента с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Законы

Порошенко подписал закон, разрешающий допуск иностранных военных в Украину. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

Вчера, 17:41

Закон разрешает допуск иностранных военных подразделений в страну для учений в 2017 году

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: Трагедия для Путина – распад СССР, для меня – крах ЕС

25 Января, 16:03

Президент отметил, что российский лидер хочет подорвать доверие и разделить государства Евросоюза

Политика

В 2015-м Петр Порошенко показал в Мюнхене паспорта "потерявшихся" российских военных. Фото: AFP

Порошенко поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

25 Января, 13:55

Украинский вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности - в топе приоритетов повестки дня

Украина

Порошенко встретился с спикером парламента Финляндии. Фото: president.gov.ua

Порошенко обратился с призывом к парламенту Финляндии

24 Января, 17:43

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко жестко ответил российским журналистам

24 Января, 17:01

Президент Украины в Хельсинки отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования