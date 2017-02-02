Порошенко готовит референдум по НАТО

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

"Четыре года назад только 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют "за", я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – сообщил Порошенко.

Как сообщалось, НАТО отложили планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, из-за возможной реакции Москвы на этот шаг.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии.