Порошенко готовит референдум по НАТО

Сегодня, 08:29

Президент готов добиваться членства Украины в Североатлантическом альянсе

Порошенко хочет узнать мнение украинцев о вступлении в НАТО. Фото из открытых источников
Порошенко хочет узнать мнение украинцев о вступлении в НАТО. Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

"Четыре года назад только 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют "за", я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – сообщил Порошенко.

Как сообщалось, НАТО отложили планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, из-за возможной реакции Москвы на этот шаг.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии.
нато

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УНН

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