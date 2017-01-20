Порошенко обвинил "безответственных" Путина и Асада в проблемах с глобальной безопасностью

Он также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы

Президент Украины Петр Порошенко назвал президента Сирии Башара Асада и президента РФ Владимира Путина безответственными лидерами, из-за которых возникли проблемы с глобальной безопасностью.

Об этом Порошенко заявил в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос, передает пресс-служба президента Украины.

Он также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США.

"Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", – подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Он также отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.

"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", – отметил президент.

Кроме того, Порошенко отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.