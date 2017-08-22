Порошенко принял решение по скандалу с ракетами КНДР

Рабочая группа пришла к выводу, что Россия пыталась дискредитировать Украину и отвести от себя подозрения в возможном пособничестве КНДР

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту, сообщает пресс-служба главы государства.

Он принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания "The New York Times" от 14 августа 2017 года, и поблагодарил за проведенную работу членов группы.

Так, секретарь СНБО, руководитель рабочей группы Александр Турчинов доложил главе государства, что во исполнение его поручения рабочая группа провела проверку обнародованной американским изданием информации по возможной передаче украинским заводом "Южмаш" ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250, в Северную Корею.

"По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует – существующая система государственно-экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передачи таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН", – подчеркнул Турчинов.

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Члены группы констатировали, что Украина добросовестно и последовательно придерживается взятых на себя международных обязательств.

"Агрессия России против Украины осуществляется сегодня в форме гибридной войны, в ходе которой Россия, кроме ведения боевых действий, мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и партнера. Рабочая группа считает статью в издании The New York Times элементом информационного прикрытия и отвлечением внимания мирового сообщества от вероятного участия Российской Федерации в реализации северокорейских ракетных программ. Рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет в Северной Корее", – заявил секретарь СНБО.

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В свою очередь Порошенко дал поручение МИД поднять данный вопрос на заседании Совбеза ООН.

"С учетом выводов комиссии хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", – добавил президент.

Напомним, недавно иностранные СМИ, в частности The New York Times, распространили данные исследования, согласно которому допускается возможность того, что якобы украинский завод "Южмаш" (Днепр) причастен к передаче ракетных технологий Северной Корее.