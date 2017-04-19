РФ стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей Крыма – Украина в ООН

Сегодня, 09:19

По словам Сергея Кислицы, оккупационная власть совершает массовые и систематические нарушения прав человека

Сергей Кислица. Фото: Sergiy Kyslytsya/Twitter
Сергей Кислица. Фото: Sergiy Kyslytsya/Twitter

Украинская делегация призвала членов Совбеза ООН при рассмотрении ситуации в оккупированных РФ Крыму и Донбассе обращать особое внимание на соблюдение прав человека на временно подконтрольных агрессору территориях. С соответствующим заявлением выступил во вторник на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Компонент прав человека должен быть неотъемлемой частью во время рассмотрения Советом разрешения противоречий и урегулирования конфликтов. Этот подход должен применяться и во время рассмотрения Радой вопроса оккупации Крыма и российской военной агрессии в украинском Донбассе", – подчеркнул представитель Украины.

Он отметил, что прошло три года, как Россия незаконно оккупировала Крым.

"Оккупационная власть совершает массовые и систематические нарушения прав человека и стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова – крымских татар, а также других этнических и религиозных групп", – подчеркнул Кислица.

Заместитель главы МИД Украины напомнил, как Генассамблея ООН в своей резолюции 71/205 относительно прав человека в Крыму и Севастополе подтвердила, что "крымские жители должны пользоваться защитой в соответствии с Женевскими конвенциями и действующих договоров о правах человека". Он обратил внимание, что Миссия наблюдателей ООН неоднократно фиксировала преступлениях, совершенных во время российской агрессии против Украины.

"Неуважение к правам человека, демократии и верховенства права со стороны авторитарных режимов по отношению к своим гражданам, среди прочего, предусматривает попытки избежать казни во время внутренних гражданских войн, как это происходит в Сирии, или же избежать ответственности за попытки незаконного присоединения чужих территорий, как это сделала Россия с Крымом, а также во время ее военной агрессии на Донбассе", – подчеркнул заместитель главы украинского МИД.

Он подчеркнул, что правильный подход в процессе контроля за нарушениями прав человека может способствовать предотвращению вооруженного конфликта. А если такой конфликт уже произошел, соблюдения прав человека способно предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и служить сдерживающим фактором для злодеяний против мирного населения.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Российская Федерация причастна к каждому неразрешенному конфликту в Европе.
россия, Крым, Донбасс, ООН, Совбез ООН

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