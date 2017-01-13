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Российский министр летит в Берлин в обход санкций http://www.segodnya.ua/img/article/7880/58_main.1484317279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/58_tn.1484317279.jpg Политика Как сообщается, Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии

Российский министр летит в Берлин в обход санкций

Сегодня, 16:18

Как сообщается, Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии

Александр Ткачев. Фото: agromh.com
Александр Ткачев. Фото: agromh.com

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (G20), который состоится 22 января текущего года в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"В рамках визита, Александр Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами "большой двадцатки", – говорится в сообщении.

Как известно, Александр Ткачев входит в санкционный список ЕС.

В международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя", которая будет проходить в это время в Берлине, в состав российской делегации от Минсельхоза России войдут заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом российская экспозиция на данной выставке не будет представлена.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии. Чтобы сделать такой визит возможным, Германия использует очень широкую интерпретацию статьи 1 (4) решения Совета ЕС. Встреча министров сельского хозяйства, в которой должен принять участие Ткачев, будет приравниваться к мероприятию под эгидой ОБСЕ. Такой формат позволяет ограниченное присутствие в стране человека из санкционного списка.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя эту информацию, высказал надежду, что Берлин не пойдет на нарушение санкций ЕС.
россия, Германия, Большая двадцатка, санкции, Ткачев

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Источники:

"Сегодня", Украинская правда

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