СБУ решила заняться призывами Савченко "обменять" Крым на Донбасс

По словам Ткачука, пока что рано говорить, ведет ли это высказывание к какой-то легитимизации оккупации Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) даст правовую оценку высказываниям депутата Верховной рады Надежды Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, об "обмене" Крыма на Донбасс, заявил руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук, сообщает РИА Новости.

"Мы обязательно дадим правовую оценку высказываниям Савченко. Но пока что рано говорить – ведет ли это высказывание к какой-то легитимизации оккупации Крыма или же это просто мысль, которую она неосторожно сформулировала. Но мы однозначно обратили внимание на ее заявление", – заявил Ткачук.

Во вторник Савченко заявила, что ситуацию в зоне проведения спецоперации на Донбассе можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

В Кремле заявили, в ответ, что вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

Как известно, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров, а после этого стала оказывать поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбасса находятся российские войска и техника.