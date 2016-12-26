Шкиряк: Убийство посла в Турции и крушение Ту-154 – это расплата РФ за преступления

Россия начала расплачиваться за те преступные действия, которые совершает в Сирии и Украине, считает чиновник

Советник главы МВД Зорян Шкиряк считает, что убийство российского посла в Турции и крушение самолета Ту-154 над Черным морем – это расплата за совершенные Россией преступления в Украине и Сирии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, два трагических инцидента за последнее время – это звенья цепи расплаты России за ее преступные действия в мире

"Это все звенья цепи расплаты России за те преступления против человечества, преступления против любых норм человеческой, христианской морали, которые они сегодня осуществляют. Это следствие той страшной, кровавой вакханалии, которую Путин каждый день совершает как в Украине, так и в Сирии. Это все следствие тех десятков, если не сотен тысяч убитых сирийских детей, женщин, стариков. Это последствия невинно пролитой крови украинцев", – сказал Шкиряк.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные. По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В свою очередь в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы. По их мнению, теракт не рассматривается в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154. По словам Соколова, комиссия исходит из того, что причинами катастрофы Ту-154 могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельствам очевидцев, убийца вошел в помещение в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В ходе полицейской операции нападавший был уничтожен.