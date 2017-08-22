Скандал с ракетами КНДР: Климкин призвал к международному расследованию

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не могла оказать помощь Северной Корее с ракетной программой, поэтому призвал к международному расследованию, чтоб определить, кто к этому причастен. Об этом он сказал в комментарии для The New York Times, передает УНН.

Комментарий последовал вскоре после того, как американское издание опубликовало статью "Tracing Success of North Korea to Ukraine Plant" ("Отслеживание успеха Северной Кореи до украинского завода").

По его словам, Украина не помогала КНДР с ракетной программой, несмотря на то, что в статье говорится об использовании северокорейцами двигателя RD-250, который якобы был разработан в России, но также падает намек на причастность Украины.

"Никаких доказательств в поддержку таких претензий не было. Будучи министром иностранных дел Украины и обученным аэрофизиком, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи в ракетной программе Северной Кореи", – заявил Климкин.

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Он напомнил, что производство такого типа ракет в Украине закончилось в 1992 году.

"Экспертизу нельзя провести в головах ученых-негодяев. Эти инструкции включены в комплексные руководства, запертые на особо секретных объектах, охраняемых нашими силами безопасности. Не только для преступников было бы практически невозможно получить доступ к этим инструкциям, но и никакие усилия не могли остаться незамеченными нашим правительством", – подчеркнул глава МИД, комментируя намеки на утечку технологий из Украины.

В то же время он считает, что КНДР не достигла бы нынешних ракетных успехов без посторонней поддержки.

"Но я сомневаюсь, что Северная Корея могла бы добиться того, что она сделала, без посторонней помощи. Теперь глобальное сообщество должно собраться вместе, чтобы провести международное расследование для выяснения того, кто несет за это ответственность", – добавил Климкин.

Напомним, недавно иностранные СМИ, в частности The New York Times, распространили данные исследования, согласно которому допускается возможность того, что якобы украинский завод "Южмаш" (Днепр) причастен к передаче ракетных технологий Северной Корее.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.