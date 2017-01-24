Снова про мову: зачем депутаты пытаются реанимировать языковой вопрос

В Украине снова разгорается скандал вокруг языкового вопроса. За почти три года войны с Россией скандальный закон Колесниченко-Кивалова, который в большей степени защищает права русского языка, так никто и не отменил. Зато только сейчас в Верховной Раде зарегистрировали сразу три законопроекта, которые закрепляют права государственного украинского языка. Их нормы вызвали как много положительных отзывов, так и шквал критики. Во-первых, законодатели предлагают ограничить вещание другими языками на ТВ до 10%, выход печатных изданий и интернет-СМИ на других языках, а также ввести ответственность за использование "суржика". Для проверок предлагают создать два новых органа – Национальную комиссию по стандартам государственного языка и Центр украинского языка. Также законодатели хотят ввести новый институт уполномоченного по защите государственного языка. В профильном парламентском комитете говорят, что появление этих трех законопроектов никак не связано с попытками снова расколоть общество по языковому принципу. Из трех зарегистрированных документов обещают "слепить" один, который не будет содержать скандальных норм. И в целом, по словам нардепов, этот вопрос даже перезрел, поскольку за все 25 лет Независимости у нас не было нормального закона о государственном языке, как, к примеру, во Франции, Латвии или в той же России. К тому же, как показывает социология, даже война с Россией существенно не увеличила процент тех, кто считает украинский родным и использует его в быту, что говорит об отсутствии государственной политики в этом вопросе.

История вопроса: как политики в погоне за рейтингами пиарились на теме языка

С первых лет независимости Украины политики использовали языковой вопрос для повышения своих электоральных рейтингов, тем самым раскалывая общество. На президентских выборах в 1994 году политтехнологи тогдашнего кандидата в президенты Леонида Кучмы успешно использовали фишку двуязычия против Леонида Кравчука, поделив страну на русско- и украиноязычных. Придя к власти, Кучма не спешил выполнять свое предвыборное обещание по преданию русскому статуса государственного, правда в Донецкой и Луганской областях все же прошли консультативные опросы, на которых около 90% проголосовали за двуязычие на государственном и областном уровнях. Снова остро вопрос языка стал накануне парламентских выборов 1998 года – восемь партий в свои программы вписали обещание придать русскому языку статус государственного. После выборов под куполом даже создали межфракционное объединение "За равноправие языков в Украине". Но до выполнения своих предвыборных обещаний руки у слуг народа так и не дошли.

2003 год. Фото С. Ваганов

Ситуация с противостоянием Кучмы и Кравчука на президентских выборах в 1994-м повторилась и в 2004 году, только уже между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Ющенко также обещал защищать права русского языка, но придя к власти, заявил, что "Украина – государство с одним языком". А Янукович тремя годами позже будучи премьером ответил, что раз пока не получается придать русскому языку статус государственного, будем добиваться его узаконивания на региональном уровне. Добиться своей цели Януковичу при помощи фракции Партии регионов в парламенте удалось спустя пять лет в 2012 году – Рада принимает скандальный закон Колесниченко-Кивалова об основах государственной языковой политики.

Тогда по стране прокатились масштабные акции протестов, а под Украинским домом в Киеве оппозиция организовала бессрочную акцию. Пару раз митинги перерастали в масштабные стычки с "беркутовцами", в результате которых были десятки пострадавших с обеих сторон.

2012 год. Фото Г. Салай

Под куполом оппозиция также пыталась препятствовать принятию языкового закона, один раз порвав рубашку на Вадиме Колесниченко. Но результата это не принесло. Закон закрепил за 18 языками статус региональных. Также закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. Конечно, больше всего документ повышал статус русского языка и позже в 2012 году 13 горсоветов Украины приняли решение о признании русского региональным.

В конце февраля 2014 года своим голосованием Рада отменила скандальный закон Колесниченко-Кивалова. Сам Вадим Колесниченко сейчас в России. Но что интересно: за почти три года войны с Россией ни тогдашний и.о. президента Александр Турчинов, ни Петр Порошенко не подписали февральское решение Рады и не ветировали языковой закон, и он до сих пор действует. В Кабмине в свое время кивали на Раду, мол, нельзя так просто взять и отменить языковой закон, который регламентируется Конституцией. Для этого нужен новый закон о государственном языке, а это уже прерогатива Верховной Рады. Параллельно Конституционный суд уже два года рассматривает представление 57 нардепов о признании закона Колесниченко-Кивалова неконституционным и недавно перешел к закрытой части слушания дела.

Три стороны одной медали: социология показывает, что для популяризации украинского языка не хватает специальной госпрограммы

Очевидно, что необходимость принятия качественного закона о государственном языке уже давно перезрела. На языковом вопросе спекулируют все, кому не лень. Если обратиться к зарубежному опыту, то в свое время такие страны, как Франция, Латвия, Литва вводили жесткие ограничения на использование региональных языков, квотирование национального продукта и добились ощутимых результатов. В Украине же за 25 лет независимости приняли лишь упомянутый скандальный закон Колесниченко-Кивалова, в прошлом году Рада на законодательном уровне запретила трансляцию фильмов, произведенных в России после 2014 года, а также телешоу с участием граждан РФ, чьи фамилии находятся в черном списке (до этого российский контент на украинских телеканалах составлял от 37 до 90% суточного телеэфира). Также в прошлом году парламент ограничил ввоз антиукраинской литературы из России и ввела квоты для радио – теперь каждая третья песня украинская.

Но, как показывает опыт зарубежных стран, этого недостаточно. Об отсутствии закона о государственном языке и специальной государственной программы по популяризации украинского языка говорят и соцопросы. По данным исследования Центра Разумкова "Консолидация украинского общества: пути, вызовы, перспективы" в 2016 году, 69% граждан считают родным украинский язык (27% – русский, 2% – другой язык). С 2011 года этот показатель увеличился лишь на 8 процентных пунктов: тогда украинский язык родным считали 61% опрошенных (русский – 36%, другой язык – 2%). Также в ходе опроса людям задавали вопрос "почему довольно значительная часть граждан Украины, плохо владеет государственным языком?". В 37% случаях респонденты давали ответ "они просто не хотят учить язык", и в 30% – "государство не создало надлежащих условий для изучения государственного языка гражданами, которые не имели возможность изучить ее во время получения образования".

Только спустя три года после аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе в Раде зарегистрировали три законопроекта о государственном языке. Первый документ №5670 авторства сразу 33 народных депутатов почти один в один повторяет законопроект №5669 авторства 7 нардепов, среди которых и глава профильного парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Есть еще третий законопроект №5556 также авторства 33 нардепов, который кардинально отличается от первых двух, но не регламентирует большинство из спорных и дискуссионных вопросов.

Представитель Украины в Венецианской комиссии, экс-нардеп Сергей Головатый рассказал "Сегодня.ua", что Княжицкий и представители рабочей группы по разработке закона звонили ему и спрашивали, могут ли подать "закон Головатого" (№5670) под своим авторством. "Они внесли мой законопроект, который я регистрировал в Верховной Раде VI созыва сразу после принятия, так называемого закона Колесниченко-Кивалова. Потом он был перерегистрирован в VII созыве, и наконец, он перерегистрирован в VIII созыве. Ему уже слава Богу в августе будет пять лет. Мой законопроект регулирует статус и порядок использования всех языков в Украине. Там есть определенные моменты, но они не носят фундаментального характера, которые нужно исправить. Относительно заключительных положений там нужно привести в соответствие к уже ныне действующему законодательству. Потому что те предложения, которые содержаться по внесению изменений к другим законам, за эти пять лет изменились", – сказал "Сегодня.ua" Сергей Головатый.

Планируется, что все три законопроекта возьмут за основу и будут "лепить" из них один компромиссный. На разработку общего законопроекта, по словам членов профильного комитета, потребуется не меньше трех месяцев, а на принятие законопроекта в двух чтениях – больше полугода.

"Я не исключаю, что могут быть провокаторы, которые под видом принятия закона о госязыке будут пытаться настаивать на каких-то провокационных нормах. Но мы все понимаем, что качественный закон о языке нужен и наше задание его сделать, – говорит "Сегодня.ua" Николай Книжицкий. – Я буду настаивать на том, чтобы украинский язык как государственный утверждался во всех госинституциях, в общении с госинституциями. Но вместе с этим, чтобы права нацменшин были учтены, чтобы за нарушение языкового законодательства наказание было достаточно жестким, но чтобы оно не было абсурдным. Чтобы не было таких мыслей, что кто-то собирается кого-то наказывать за использование суржика. Но вместе с этим, если госорганы нарочно игнорируют использование украинского языка, безусловно, за такое должно быть наказание. Мы хотим также синхронизировать политику, которая направлена, к примеру, на регулирование деятельности СМИ с теми изменениями, которые уже произошли в телевидении и радиовещании. Поэтому, думаю, что этот пункт будет изменен".

Сейчас в проектах №5569 и №5670 есть норма, которую в народе уже прозвали нормой "наказания за суржик". Там предусмотрена ответственность за "намеренное искажение украинского языка…". Правда, какая именно законодатели указать забыли. Но прописали, кто за этим должен следить – новый чиновник, специальный уполномоченный по защите государственного языка наряду с новыми институциями – Национальной комиссией по стандартам государственного языка и Центром украинского языка.

Львиная доля норм всех трех законопроектов касаются деятельности СМИ. Так, авторы проекта 5569 предлагают ограничить вещание на языке нацменшин или региональном языке на ТВ: для общественных и коммунальных каналов соответствующих территориальных громад – до 50% эфирного времени, для частных – только на украинском языке. Для печатных СМИ следующие нормы: для коммунальных – только на украинском языке, для органов местного самоуправления, которые наряду с украинским используют язык нацменшин и региональные – на украинском и соответствующем региональном или языке нацменшин, для частных – тираж на иностранном языке не может превышать 15% от общего тиража. За нарушение этих норм СМИ заплатят гривней – от 5100 до 6800 грн.

Законопроект №5570 также предусматривает ограничения для СМИ. Для телевидения и радиовещания независимо от формы собственности – только на украинском языке. Суммарная продолжительность иностранного контента не должна превышать 10% в сутки для общенациональных вещателей, 20% – для региональных и местных, 60% – для субъектов госиновещания. Для печатных СМИ ограничение установлено на уровне 50% от общего тиража. Интернет-СМИ по закону должны быть представлены только на украинском языке.

"Наряду с версией интернет-представительств (в том числе, интернет-сайтов, страниц в социальных сетях и т.д.), выполненных на государственном языке, могут также существовать версии на других языках. Версия на украинском языке загружается по умолчанию и имеет не меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии", – сказано в законопроекте.

Комментируя вышеперечисленные для СМИ нормы, Николай Княжицкий в беседе с "Сегодня.ua" рассказал, что даже в советские времена существовал определенный баланс между русскоязычными и украиноязычными издательствами. И украиноязычные издания издавались везде, в том числе и на Востоке Украины. "Сейчас фактически украинское слово в очень многих регионах не представлено. Наше задание сделать и выработать те механизмы, которые бы представили это украинское слово и его защитили. И нам нужно, безусловно, преодолевать политику русификации, которая продолжалась в течение многих лет. Но вместе с тем мы должны понимать, что живем в современном мире и ограничивать нацменшины или ограничивать рынок, если это не вредит развитию госязыка искусственно, я не вижу смысла", – пояснил Княжицкий.