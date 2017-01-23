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Спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине – Турчинов http://www.segodnya.ua/img/article/7908/97_main.1485176217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/97_tn.1485176217.jpg Политика По его словам, предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с профессиональной деятельностью Геращенко и разоблачением россиян

Спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине – Турчинов

Сегодня, 14:52

По его словам, предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с профессиональной деятельностью Геращенко и разоблачением россиян

Турчинов. Фото: СНБО
Турчинов. Фото: СНБО

Спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине – политическому терроризму, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в связи с предупреждением покушения на народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко.

"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его (Геращенко – Ред.) профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО в понедельник.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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