Тука отрицает договоренность по выводу российских войск с Донбасса

Договоренностей между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым по выводу российских войск с Донбасса не существует. Об этом рассказал в комментарии InfoResist заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Комментируя слова коллеги по министерству Юрия Грымчака, что якобы решение вывода российских войск с Донбасса уже принято, Тука сказал: "Я практически уверен, что их не существует пока что и процесс достижения какого-то взаимопонимания будет длительный. Для России это, естественно, очень болезненно. Они будут упираться руками и ногами до последнего, но момент последнего, с моей точки зрения, еще не настал".

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Также он отметил, что встреча Суркова и Волкера была больше ознакомительной, нежели для решение каких-либо вопросов по Донбассу.

"Обменялись мнениями, обменялись своими видениями решения проблемы. Что там имелось в виду, когда Сурков сказал "новаторские идеи", я не знаю. Может быть, Волкер предложил освободить не только Донецкую, но еще и Ростовскую (область в России, граничащая с Донецкой – ред.)? Ростов, может быть, и пригодился бы, можно было бы послать наших на картошку", — сказал чиновник.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя встречу Волкера и Суркова, предположил, что американец прощупывал почву на предмет возможных уступок Москвы по украинскому вопросу.

Напомним, вчера в Минске провели встречу Курт Волкер и Владислав Сурков, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.