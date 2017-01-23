Турчинов: Цель российских спецслужб – ликвидировать украинских политиков

Российские спецслужбы создали террористическую сеть в Украине, задача которой будет хаос и дестабилизация в стране путем убийств политических и общественных деятелей, а также представителей СМИ. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Россия хочет дестабилизировать ситуацию в стране, чтоб сломать готовность украинцев противостоять российской военной агрессии.

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся под удостоверениями российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающих жизни украинских граждан", – сказал Турчинов.

Также Турчинов заявлял, что спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине – политическому терроризму.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.