Турчинов министру обороны Британии: От Украины зависит безопасность Европы

Секретарь СНБО Александр Турчинов встретился с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном и объяснил ему, что непредоставление летального оружия Украине может сказаться на безопасности Европы, сообщает пресс-служба СНБО.

Вол время встречи Турчинов и Фаллон обсудили сложившуюся ситуацию на Донбассе, а также реформирование украинской "оборонки" по стандартам НАТО.

По словам Турчинова, блокирование поставок летального оружия в Украине или технологий их производства "мы считаем стратегической ошибкой".

"Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы. Великобритания всегда поддерживала нашу страну, за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", – сказал Турчинов.

Кроме того секретарь СНБО призвал к более жесткой позиции в противодействии мировому терроризму и военной агрессии.

В свою очередь, министр обороны Британии подчеркнул, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине.

"Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества", – сказал Фаллон.

Также Фаллон заверил, что позиция Великобритании по санкционному давлению на государство-агрессора остается неизменной.

"Санкции против РФ нужны для полного выполнения Минских соглашений. Конфликт в Украине остается в зоне нашего внимания, и Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать ваше государство на его демократическом пути", – добавил британский чиновник.