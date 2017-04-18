У Порошенко раскрыли детали переговоров "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в "нормандском формате" с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Администрация президента.

"Лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, касающейся как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима", – говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех". "Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что ключевыми темами телефонных переговоров лидеров стран-участниц "нормандского формата" были вопросы безопасности и освобождение заложников.