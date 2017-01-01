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У Порошенко рассказали, как ведут переговоры с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7850/86_main.1483279147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/86_tn.1483279147.jpg Политика Украина и Россия ведут переговоры исключительно в рамках "нормандского формата" и минского процесса

У Порошенко рассказали, как ведут переговоры с Россией

Вчера, 15:59

Украина и Россия ведут переговоры исключительно в рамках "нормандского формата" и минского процесса

У Порошенко рассказали, как ведут переговоры с Россией

Киев и Москва поддерживают регулярные контакты только в рамках "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Работает "нормандский" четырехсторонний формат: Украина, Германия, Франция и Россия. Там контакты происходят на разных уровнях, в том числе на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников. Есть формат Трехсторонней контактной группы (кроме Украины и России включает представителей ОБСЕ), работа которой продолжается в Минске", – отметил Елисеев.

В то же время он подчеркнул, что есть, безусловно, и каналы прямой коммуникации, которые могут быть задействованы в случае крайней необходимости.
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