Украина прощается с эпохой Обамы

Хотя на календаре уже 2017 год, фактически это была последняя неделя политического 2016 года. И даже по многим аспектам — последняя неделя политического восьмилетия, которое завершается сегодня инаугурацией Дональда Трампа.

БАЙ, БАЙДЕН! Для Украины черта под последними восемью годами была подведена прощальным визитом вице-президента США Джо Байдена. Между этими двумя датами — заселением в Белый дом команды Барака Обамы и ее прощанием с властью — для нашей страны уместилась целая историческая эпоха, в которой Байден играл ключевую роль.

Именно он сдерживал Виктора Януковича от радикальных шагов по отношению к Майдану (особенно ровно три года назад, когда Майдан перешел в силовую фазу) и этим способствовал победе последнего. Именно за ним было решающее слово при принятии не только внешнеполитических, но и многих внутренних решений Украины в постреволюционный период.

Но на этой неделе Байден приехал не для решения накопившихся проблем, это уже будет вопросом новой администрации Белого дома. Пока еще вице-президент США просто давал советы. Главный из которых — выполнить Минские соглашения. Байден уверен, что это единственный рецепт восстановления целостности Украины. Соответствуют ли этому посылу планы нашей власти и готовность противника, посмотрим. Пока же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина возьмет Донбасс под контроль уже до конца 2017 года.

МВФ ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ. Еще один рецепт от Байдена — непопулярные реформы. Неслучайно одновременно с его визитом появилась информация о новых требованиях, выдвигаемых МВФ для получения очередного транша.

Ключевая реформа — повышение пенсионного возраста. На днях Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом в 140 млрд гривен, и эта цифра не дает покоя фонду. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для всех до 63 лет, растянув реформу до 2027 года.

Пока украинские политики тверды в своих обещаниях и не спешат выполнять заокеанские пожелания. По крайней мере, вице-премьер Павел Розенко на этой неделе еще раз заявил, что повышать пенсионный возраст никто не собирается.

Другие требования МВФ — введение рынка земли сельхозназначения и монетизация субсидий. Что касается земли, то это может произойти не раньше 2018 года, поскольку Верховная Рада уже продлила "земельный" мораторий на весь нынешний год. А монетизация субсидий — это вообще что-то непонятное. Есть только понятные подозрения, что ничего хорошего оно для малообеспеченных граждан не принесет.

НЕАКТУАЛЬНЫЙ ДАВОС. Помимо прощания с Байденом, у украинских политиков на этой неделе было еще одно глобальное мероприятие — ежегодный экономический форум в Давосе. Впрочем, значимость его уже под вопросом. Многие говорят о том, что форум себя исчерпал. На нынешний не поехало большинство лидеров ведущих государств мира — США, Германии, Франции, России. Правда, приехал председатель КНР Си Цзиньпин. А вот остальным говорить в этом году особо не о чем, поскольку все живут в ожидании перемен в Белом доме.

ЕВРОПЕРЕМЕНЫ. Смена власти на этой неделе произошла не только в США, но и в Европарламенте, где избрали нового президента. Им стал итальянский консерватор Антонио Таяни. Его избрание стало результатом компромисса между сторонниками и противниками России в Европе. С одной стороны, Таяни представляет Европейскую народную партию — объединение, в котором ключевую роль играет Ангела Меркель. С другой — он представляет страну, которая наиболее жестко выступает за снятие санкций с России. Больше того, Таяни входит в исполком партии Сильвио Берлускони, известного своими дружескими отношениями с Владимиром Путиным. Поэтому пока сложно предсказать, в какую сторону поведет Европарламент его новый президент. Да, глава Европарламента — во многом "церемониальная" фигура без масштабных полномочий, но к его высказываниям прислушиваются.

САВЧЕНКО И ОБОРОНА. Украинский парламент на этой неделе также подводил итоги 2016 года, завершая свою осеннюю сессию. Активной последняя сессионная неделя не получилась, поскольку многие ведущие политики улетели в Штаты на инаугурацию Трампа. В результате в центре внимания вновь оказалась Надежда Савченко, теперь уже не представляющая никакую фракцию.

Комментируя заявление Авакова о взятии Донбасса под контроль уже в этом году, Савченко заявила, что военное решение невозможно, а мирное в такие сжатые сроки возможно только в одном случае — если Украина пойдет на отказ от Крыма "на определенное время".

Заявление вызвало бурю негативных эмоций в Украине. Парламентский Комитет по обороне и нацбезопасности, куда входит Надежда, в среду собрался специально, чтобы исключить Савченко из своего состава. Точнее, рекомендовать Верховной Раде сделать это.

Решение состоялось, но сопровождалось оно перепалкой между Надеждой и главой комитета, скандально известным представителем "Народного фронта" Сергеем Пашинским. В ответ на обвинения в свой адрес Савченко обвинила Пашинского в участии в сдаче Крыма в 2014 году. Весной 2014-го Пашинский исполнял обязанности главы Администрации президента.

КТО ПИСАЛ ПУТИНУ? О событиях трехлетней давности на этой неделе вспоминали не раз. Так, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что секретариат ООН передал ему копию письма Виктора Януковича к Владимиру Путину, датированного мартом 2014 года, в котором беглый президент просит лидера РФ ввести в Украину войска для стабилизации ситуации и предотвращения гражданской войны. Ранее Юрий Луценко говорил о том, что данное письмо является одним из основных доказательств обвинения Януковича в госизмене. Правда, в марте 2014-го Янукович уже не был президентом (хотя сам называл себя таковым) и поэтому, исходя из украинского законодательства, обращался к Путину как частное лицо.

КИЕВСКО-ЛЬВОВСКАЯ АНОМАЛИЯ: СМОГ И МУСОР

И еще два локальных события недели, которые имели большой резонанс.

Киев посреди зимы вдруг окутал смог, и в течение всего вторника жители столицы не могли понять, откуда взялся дым. КГГА тоже занималась этим вопросом, но никакого пожара не нашла. И в результате объявила, что все дело в некой природной аномалии.

Аномалии, надо отметить, все чаще становятся объяснением, выкладываемым киевской мэрией. Недавние холод в квартирах и авралы на дорогах там тоже объясняли, что все дело в редчайшем природном явлении, когда одновременно начались большие морозы и пошел снег. Возможно, все так и есть, но какими природным явлениями можно объяснить тот факт, что снег с тротуаров не убрали даже спустя неделю? Радует разве что прекрасная новогодняя подсветка улиц. Очень отвлекает от насущных проблем. Может, ее навсегда оставить?

У Львова — свое ЧП, уже обычное для последнего полугодия. Там снова катастрофа с мусором, который некуда вывозить. Своя свалка сгорела еще в конце мая, а другие города отказываются принимать львовские отходы. В результате мусор кочует по стране, его пытаются пристроить в Киеве и Днепропетровске, в Николаеве и на Волыни, в Сумах и Хмельницком. Вчера фуры с ним задержали уже на трассе Киев — Чоп, а мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его могут начать вывозить за границу. Остается посочувствовать таможенникам, поскольку им, наверное, впервые в жизни придется копаться в мусоре, чтобы не допустить провоз контрабанды.