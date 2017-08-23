Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом – Турчинов
Секретарь СНБО отметил, что с каждым годом Государственный Флаг Украины становится все более известным во всем мире
Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом. Об этом говорится в поздравлении секретаря СНБО Александра Турчинова по случаю Дня Государственного Флага.
"Пройдет время, и сине-желтый флаг – олицетворение мирного неба и благословенной земли – будет развеваться над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя!", – говорится в обращении.
Александр Турчинов также отметил, что с каждым годом Государственный Флаг Украины становится все более известным во всем мире.
Ранее президент Украины Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развиваться на всей территории Донбасса и в Крыму.
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