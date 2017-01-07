Ультраправая Ле Пен: что нужно знать украинцам о прокремлевском кандидате в президенты Франции

Марин Ле Пен не верит в незаконную аннексию Крыма, выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, дружбу с Россией и применение политики Путина. При всем этом у нее реальные шансы стать президентом

Скандальное заявление лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен о Крыме всколыхнуло не только украинскую, но и мировую общественность. После ее слов "я не верю в незаконную аннексию Крыма", СБУ и МИД рассматривают возможность запретить Ле Пен въезд в Украину. И это при том, что Франция была одним из соавторов резолюции о правах человека в Крыму, которую приняла Генассамблея ООН. Украинские и европейские эксперты говорят, что скандальное заявление Ле Пен по Крыму было адресовано России, чтобы получить там очередной кредит, потому что во Франции денег "Национальному фронту" уже не дают. Но шансов мало, поскольку Кремль требует вернуть предыдущий кредит на 9 млн евро, который "Национальному фронту" Россия давала на региональные выборы.

Политика для Марин Ле Пен – дело семейное. Партию "Национальный фронт" основал ее отец Жан-Мари Ле Пен в 1972 году. В 2002 году на президентских выборах он вышел во второй тур, набрав 16,86% голосов, но проиграл Жаку Шираку с 17,79%. На парламентских выборах "Национальному фронту" удалось только раз пробиться в Национальное собрание Франции в 1986 году, получив 35 мест. Это был его последний лучший результат. После изменения избирательного закона лишь через 28 лет в 2014-м "Национальный фронт" получил 2 места в верхней палате французского парламента.

Жан-Мари Ле Пен поссорился с дочерью из-за своих антисемитских высказываний. Его членство в партии было приостановлено. Ле Пен старший заявил, что ему стыдно, что у дочери его фамилия. Фото AFP

Сама Ле Пен пришла в политику в 18 лет, вступив в партию своего отца. С 2004 года была депутатом Европарламента, а в 2015-м возглавила там фракцию "путинских друзей", куда вошли ее "Национальный фронт", ультраправая "Партия свободы" из Нидерландов, итальянская "Лига Севера", "Австрийская партия свободы" и бельгийский "Фламандский интерес. К 2011-му Марин Ле Пен стала руководителем "Национального фронта".

Были времена, когда Ле Пен дружила с украинскими националистами. Фото с сайта ВО "Свобода"

Годом позже Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на пост президента, заняв третье место в первом туре с 17,9% поддержки (у нынешнего президента Франсуа Олланда было 28,63%, у Николя Саркози – 27,18%). Уже тогда она заявляла о выходе Франции из НАТО и ЕС, призывая углублять сотрудничество с Россией.

На муниципальных выборах в марте 2014 года "Национальный фронт" получил 7% голосов избирателей, выбившись на третье место. А вот региональные выборы годом позже уже не принесли партии Ле Пен ожидаемых результатов, хоть соцопросы и давали кандидатам от "Национального фронта" более 50% поддержки. "Национальный фронт" проиграл во всех регионах. По мнению самой Ле Пен, ее партия проиграла из-за масштабной черной пиар-кампании, которую развернули против "Национального фронта" оппоненты. Ее обвиняли в разжигании национальной розни и пропаганде террористической организации "Исламское государство". Французские эксперты говорят, что существенно ударил по репутации Ле Пен и ее партии тот факт, что ее региональную кампанию финансировала, в том числе и Россия.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов евро кредита в России (в 2014-м "Национальный фронт" получил кредит у Первого Чешско-Российского банка – Авт.). Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк", – заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров.

По его мнению, к высказываниям Ле Пен о якобы "законной аннексии Крыма" нужно относиться как к купленному Россией мнению. Чубаров отметил, что, несмотря на утверждение о якобы законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", означающее насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" – по меньшей мере, странное.

ТОП-5 самых ярких и скандальных цитат Марин Ле Пен

О Крыме: "Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России". О евро: "Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов и вскоре снова начался экономический рост". О ЕС и НАТО: "Frexit (по аналогии с BREXIT – Авт.) будет частью моей политики. Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Франция не останется в НАТО. Он был создан, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе". О России: "Нет никакой причины бояться. У нас есть друзья в России, и у нас существуют очень долгие отношения, и исторически они основываются на дружбе. Россия европейская страна, с которой разумнее вести переговоры и заключать соглашения о сотрудничестве". О Путине: "Для меня модель, отстаиваемая Путиным – это разумный протекционизм, предусматривающий заботу об интересах своей страны, защищающий ее единство. Эта модель верна и в применении к моей родной Франции".

Эксперты считают, что подобные высказывания Марин Ле Пен о Крыме адресованы, прежде всего, России. Еще в феврале прошлого года она обращалась к Кремлю за очередным кредитом в размере 27 млн евро на президентскую кампанию. Но ее просьбу так и не удовлетворили. Более того, российское Агентство по страхованию вкладов подало иск с требованием вернуть долг обанкротившемуся "Первому чешско-российскому банку" по кредиту Марин Ле Пен на 9 млн евро. Теперь Марин Ле Пен заявлениями о Крыме как бы намекает Кремлю на очередной заем, потому что во Франции "Национальный фронт" кредитовать отказываются. "Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании", – заявила на днях Ле Пен, назвав это "политическим жестом со стороны французских финансовых институтов". В таком случае, по ее словам, ее партия вынуждена искать финансирование за пределами Франции. Для этого она обратилась в несколько банков Европы, США и России.

Пока "Национальный фронт" решает свои финансовые проблемы, СБУ уже обратилась с письмом к МИДу с просьбой запретить въезд Марин Ле Пен в Украину за ее высказывания о Крыме. МИД уже предупредил Ле Пен, что ее подобные заявления будут иметь последствия.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополя. Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В связи с этим напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – говорится в заявлении МИД Украины.

Тем временем народные депутаты из межпарламентской группы дружбы Украина-Франция в беседе с "Сегодня.ua" поддержали идею Службы безопасности.

"Я считаю, что это абсолютно адекватно, потому что по такой логике Франции вообще нужно к Германии присоединиться, если мы будем говорить про историю и те все вещи, которые она описывала. Это политик, который является абсолютной марионеткой Кремля и эти заявления делает как рупор Кремля. Я думаю, что это абсолютно нормальная позиция (СБУ – Авт.), если мы это сделаем (запретим въезд Ле Пен в Украину – Авт.)", – сказала "Сегодня.ua" член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Францией, нардеп от БПП Оксана Юринец.

Член парламентского комитета по иностранным делам, нардеп от БПП Владимир Арьев полностью разделяет мнение Оксаны Юринец. "То, что она говорит о признании так называемого референдума в Крыму, таким же образом можно говорить и о признании так называемого референдума на территории Эльзаса, который проводила фашистская Германия. И по такой логике выходит, что Эльзас и Лотарингия принадлежат Германии. Я думаю, что в современном мире такая логика является просто преступной и распространение таких вещей в принципе должно иметь определенную реакцию. Последствия от преступных действий Гитлера, который проводил референдум в Эльзасе, мы знаем", – сказал "Сегодня.ua" Арьев.

Все же, по словам некоторых украинских экспертов и депутатов, украинской власти стоит налаживать отношения с ультраправыми оппозиционными к нынешней французской власти политиками, так как они лидируют в предвыборной президентской избирательной гонке. Чтобы не получилось так, как с выборами президента США, когда Украина ставила на победу Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп. По последним соцопросам, лидер французских правых и центристов экс-премьер Франсуа Фийон во втором туре президентских выборов обойдет лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За Фийона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 24%.

Хоть Фийон и в меньшей степени, чем Марин Ле Пен, но пророссийский политик. И, как уже писал ранее "Сегодня.ua", Франция – участник переговоров в "нормандском формате" и от исхода президентских выборов будет зависеть, кто будет представлять Францию за столом переговоров по Украине. В случае прихода к власти Фийона или Ле Пен на смену нынешнему министру иностранных дел Жан-Марку Эро может прийти такой же пророссийский дипломат, который будет петь под дудку Кремля. С другой стороны, французские эксперты и аналитики не исключают, что Марин Ле Пен может постигнуть та же участь, что и на региональных выборах, когда соцопросы давали ей заоблачные рейтинги, а во втором туре ее партия потерпела сокрушительное поражение.